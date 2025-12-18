校園天地︱亞斯理衞理小學多元學習週　體驗中成長　拓闊全人視野

在第一次總評結束後，亞斯理衞理小學（下稱亞小）於學段間（11月下旬）舉行「多元學習週」，讓學生走出課室，親身體驗不同學習範疇，從實踐中吸收書本以外的知識，培育全人發展。（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）



低年級學生參加由南葵涌社會服務處帶領的團隊建立活動，透過「生日快樂」、「猜出個未來」及「奇形怪塔」等遊戲，訓練協作與溝通技巧，並學習互助精神。同時，一、二年級同學於「Funics」英語活動中透過遊戲鞏固拼音學習，製作感恩卡向家人與老師表達謝意，學會感恩節的意義；又在「不倒大熊貓」手工活動中，學習熊貓保育及中國文化，將知識與創作融合。

小一學生在「成長感恩百日宴」上，行「奉茶禮」向家長致謝，並以歌聲及感謝卡表達感恩之情，場面溫馨感人。黃校長亦送上紅雞蛋，勉勵學生健康快樂成長，勇於探索。另一方面，二年級學生於LBD（Learning by Doing）成果分享日更向一年級學生展示自創節日攤位，如「專心節」與「茶樓節」，讓學生發揮創意與策劃能力，並促進跨年級共學。

而四至六年級學生則走出校園，展開文化與生態體驗之旅。四年級同學前往佛山參觀祖廟及製作嶺南陶藝，感受當地文化深厚底蘊，另於中華文化講座中了解抗戰歷史與民族精神，並親身觀賞及「進行」武術表演，體悟中華文化的精粹。同場亦設有巴基斯坦文化講座，學生學習烏都語及傳統舞蹈，體驗文化共融。

五年級學生參加一年一度「雲彩營」，主題為「同行、見證」，透過團隊挑戰及信仰分享，深化彼此友誼，體現同行精神。六年級同學則參與惠州自然保育交流團，參觀海龜保護區、綠色農業企業及科技館，從活動中體會人與自然的關係，萌發環保意識。

此外，學校更安排生命教育電影欣賞及性教育講座，以輕鬆互動的方式，培養學生自我保護及尊重他人的態度，並啟發勇氣與同理心。亞小期望學生在多元體驗中學會合作、感恩與創新，擴展視野，在成長路上學懂關愛與自信，展現亞小學子的全人風采。

（內容由循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學提供）

