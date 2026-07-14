DSE放榜｜罕見病夾擊曾病危　考生病床追進度　受醫護感染盼從醫

【DSE/文憑試/JUPAS/選科】醫科一直是不少DSE考生的心儀學科，元朗區十八鄉鄉事委員會公益社中學應屆DSE考生温瑋樂，亦希望踏上懸壺濟世之路，「只望夠分入讀香港大學醫學院，當仁醫！」



瑋樂立志從醫，源於他一度病危的經歷。瑋樂中四時是一名成績名列前茅的品學兼優生，豈料在升中五前夕，突然被兩種罕見疾病同時夾擊，病魔來勢兇且狠，使瑋樂出現生命危險，需留院深切治療部（ICU），期間體重更暴跌至只有二十多公斤，呈「皮包骨」狀態。



與死神搏鬥一個月後，轉回普通病房休養3個多月的瑋樂，很快便重投DSE戰場；在留院康復期間透過自習，希望追回中五學業進度。瑋樂表示，「有一啲我非常珍重的同學、非常好的朋友，所以我不想因為身體病咗，唔可以同佢哋一齊畢業」，而留院期間醫護人員的悉心照料，亦令他立志從醫。 十八鄉鄉事委員會公益社中學校長廖小蓮表示，難忘瑋樂病癒重回校園首日，師生高興情景，校方已推薦他申請賽馬會駿步人生獎學金，期望學生能昂首踏步追夢。



患病的經歷，讓十八鄉鄉事委員會公益社中學應屆DSE考生温瑋樂體會到醫護人員的使命，他希望入讀港大醫學院，將來能當一位仁醫。（湯致遠攝）

身體嚴重發炎 神志不清器官衰竭

難以想像，沒有家族病史，原因未明的兩種罕見病，突然同時發生在瑋樂身上。混合型結締組織疾病 （MCTD）是一種罕見疾病，它同時具備了紅斑性狼瘡、硬皮症及多發性肌炎等疾病的病徵；系統性血管炎亦屬於罕見的自體免疫疾病，導致血流減少與器官損傷。

在即將步入中五備戰階段的暑假末期，瑋樂開始持續高燒，身體各處出現嚴重的發炎症狀，以至視線模糊、食道劇痛、頭暈、以至感到「感覺到內臟好像都凹陷」。

瑋樂在兒童醫院留醫期間，體重暴跌至只有20多公斤，呈皮包骨狀態。（學校提供圖片）

最初送往急症室時曾被診為手足口病，但病情隨即急轉直下，身體內臟器官功能面臨崩潰，神智亦逐漸模糊。隨後他被緊急轉往啟德兒童醫院，並直接被送進了ICU。醫生發出的病假信上，甚至具體地寫下了「有生命危險」的字眼。

瑋樂的免疫系統瘋狂攻擊自己全身的正常細胞。在最嚴重的時期，他的體重暴跌至僅有二十多公斤，內臟功能嚴重受損，腦部與視覺系統均受到波及。「我有諗過係咪會就咁死咗？」瑋樂回憶道，在進入ICU前，心中充滿了對死亡的恐懼，以及對未來可能失去行動能力的深深擔憂。

品學兼優的温瑋樂，在戰勝死神後隨即投入學習，因為他希望能和一班好同學一起奮戰DSE、一起畢業。（湯致遠攝）

冀與戰友一同畢業 病榻床上將努力轉化恐懼

在ICU與死神搏鬥了一個月後，瑋樂轉往普通病房，展開了長達三個半月的漫長康復期。這意味著錯失了整個中五上學期的校園學習。但瑋樂冀與一班好同學一起奮戰DSE、一起畢業，因此堅定向學校表達升讀中五意願。

都驚自己追唔到中五進度，所以將呢種恐懼轉化成努力。 十八鄉鄉事委員會公益社中學應屆DSE考生温瑋樂

「都驚自己追唔到中五進度，所以將呢種恐懼轉化成努力。」瑋樂在身體稍微好轉時，便迫不及待地在病床上努力自學。他感謝醫院紅十字會老師提供的輔導，自己亦利用網絡平台觀看教學影片，反覆梳理修讀物理、生物及化學科，那些未能看透的細節，亦與老師保持聯繫，請教知識。

瑋樂在身體稍微好轉時，便迫不及待地在病床上努力自學。他感謝醫院紅十字會老師提供的輔導，自己亦利用網絡平台觀看教學影片，反覆梳理修讀物理、生物及化學科，那些未能看透的細節，亦與老師保持聯繫，請教知識。（湯致遠攝）

醫護用愛心與專業照料 留院4.5月終出院

最終瑋樂在四個月內奇蹟般康復出院，他由衷感謝在兒童醫院住院期間，醫護團隊無微不至的照顧。為了能讓他用上最有效的藥物，主治醫生特意聯絡美國藥廠，克服重重困難為他訂購了最新的藥物進行治療。物理治療師們亦被瑋樂想盡早重回校園的決心所打動，為他調配並延長每日的復康訓練時間，協助他鍛煉因長期臥床而嚴重流失的肌肉。種種經歷，讓瑋樂感受到醫護工作的使命，因此立志入讀港大醫學院，希望將來能妙手仁心。

即使是護士及病人助理對我都好好，我以前認為醫護只係處理病，但親身體驗到，醫護真正的重點是要令到病人在身體及心理上，都有全面的健康。 十八鄉鄉事委員會公益社中學應屆DSE考生温瑋樂

同學們長途至醫院送上祝福打氣

一班好同學專程到醫院為瑋樂打氣，讓他知道從不是孤軍奮戰。（學校提供圖片）

眼見學生堅毅不屈，逆境自強，並訂定遠大志向，作為瑋樂班主任霍慧琛老師，深感安慰。她表示當初接到瑋樂母親通知病情時，對病情之嚴重感到震驚，一直與家長保持緊密聯絡，隨時提供支援。

一班同學更與老師專程由天水圍遠赴啟德兒童醫院，穿上防護衣輪流進病房為虛弱的瑋樂打氣，並送上無數鼓勵短片與心意卡。

當時瑋樂虛弱得無法說話，但看到班主任與同學們的面孔，他眼角展笑意。其他未能到場的同學，則聯手拍攝了無數條鼓勵短片，寫滿了祝福的心意卡，源源不斷地送進病房，讓瑋樂知道不是孤單一人對抗病魔。

2025年1月，瑋樂開始有限度復課，很多同學都陪伴及關心他。（學校提供圖片）

老師主動補課 同學「逼食飯」點滴見真情

在留院近5個月後，瑋樂終於能出院，並有限度重返校園。廖校長至今仍深深記得瑋樂首日重回校的情景，心中激動得幾乎落淚，「瑋樂媽媽用輪椅推著他走進校務處，嗰刻大家都好開心！」校內的好友見到他的身影，亦興奮得跑回班房向全班宣告。

同學們知道瑋樂從來不愛吃東西，但認為他大病初癒要需補充營養，於是經常化身「監督員」，熱心地詢問和關心他的飲食，甚至開玩笑地「逼」他吃東西增重。

2024年12月，瑋樂回校參加聖誕聯歡會，同學們非常開心。（學校提供圖片）

藥物副作用致頭皮脫落 同學未嫌棄更幫忙撥走

瑋樂表示，即使出院，他仍要長期服用藥物，但藥物副作用有時害得他掉很多落頭皮，情況可誇張至舖滿桌上，「同學們完成無嫌棄，有時甚至見到會幫手幫我撥衣服上的頭皮」，盡顯深厚情誼。

酷愛攝影的温瑋樂常向學校老師請教攝影技巧及心得。（湯致遠攝）

在學業進度上，學校老師展現了極大的專業與關懷。雖然瑋樂透過自學追回了大部分基礎，但面對DSE答題技巧與試卷盲點仍有待優化。廖小蓮校長表示，各科老師主動在放學後或空堂時間為瑋樂安排自主補課，在師生共同努力下，瑋樂在重回校園的校內考試中考獲全級第四名，到了中六更穩步重返全級前三名。

瑋樂奪得國際生物奧林匹克銅獎。（學校提供圖片）

瑋樂成績優異，曾奪國際生物奧林匹克銅獎。左一為校長廖小蓮、右一為邱文華。（學校提供圖片）

不僅如此，他還參加了資優教育學院舉辦的生物奧林匹克比賽並榮獲銅獎。除了理科天資過人，瑋樂本身亦極具藝術才華，曾榮獲多個攝影比賽獎項，以往校內的大型典禮或活動總能看見他為校方拍攝的身影。

十八鄉鄉事委員會公益社中學校長廖小蓮讚揚瑋樂堅毅自強，校方亦一直與家長保持緊密聯繫，提供支援與協助。（湯致遠攝）

為了表彰他逆境自強的精神，校方今年更特別為他推薦申請賽馬會的「賽馬會駿步人生獎學金」，校長深切期盼這份榮譽能給予他更大的肯定。