福建中學附屬學校擊敗傳統名校 英語辯論比賽奪冠

近年學位競爭激烈的「一條龍」英文直資學校福建中學附屬學校，其英語辯論隊，剛於最新一屆2025/26年度「香港中學英語辯論比賽（HKSSDC）小學組」中，連挫聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學，以及拔萃女小學等傳統名校，成功勇奪冠軍寶座。



負責帶領英語辯論隊的老師陳韻詩（右）帶領三位小六生參加「香港中學英語辯論比賽小學組」奪冠。（福建中學附屬學校提供圖片）

「香港中學英語辯論比賽小學組」由香港中學英語辯論協會 (HKSSDC) 主辦，為香港歷史悠久，且最具規模的學界英語辯論賽事之一，旨在提升學生的明辨思維、公眾演講技巧，以及流利的英語表達能力。今屆比賽決賽於6月22日舉行，辯題是「This House Regrets the Rising Trend Travel-focused Gap Years among Young People（本院遺憾以旅遊為主的「間隔年」日益流行）」。

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示：「辯論是考驗學生的高階思維及臨場應變，一所小學的辯論隊的表現，能反映學校學生的素質，能派隊的學校都是辦學質素非常優秀的學校。」對於學校英語辯論隊能連續七年晉身決賽，並屢次獲冠，她感到十分欣慰。同時肯定了帶隊老師和全體師生家長的不懈努力。

負責帶領英語辯論隊的老師陳韻詩認為，今次辯論比賽致勝關鍵，在於辯論隊隊員由備戰至比賽均非常投入，對辯題有足分認識。（福建中學附屬學校提供圖片）

今次辯論決賽氣氛相當緊湊和激烈，福建中學附屬學校其中一隊參賽的辯論隊擔任「正方」，即辯論隊需要論證這個趨勢帶來的負面影響，值得令社會感到遺憾。辯論隊隊員表示，其中一個有挑戰性之處，是「反方」提出了不少有力論點，特別是圍繞個人成長方面，指出以旅遊為主的間隔年如何幫助年輕人擴闊眼界、提升獨立能力和建立人生經驗。這些論點本身具備一定的說服力，因此對於擔任正方的福附來說是一個很大的挑戰。不過，由於福附英語辯論隊隊員事前，已從個人影響及社區層面作出充分準備和分析，在反駁部分表現穩定，能夠有效回應對方的主要論點，並指出對方論證中的不足，故最終能成功削弱對方的論述。

負責帶領英語辯論隊的老師陳韻詩認為，今次辯論比賽致勝關鍵，在於辯論隊隊員由備戰至比賽均非常投入，對辯題有足分認識。臨場發揮主要依靠學生現場反應，故事前預備充足是令他們揮灑自如。他們會主動搜尋資料及反覆練習，並在比賽期間及平日訓練中互相支持。他們會先透過「拆題」，釐清辯題關鍵字（如「Gap Year」的定義），再以「左右站位」活動，建立和理解不同立場；繼而進行模擬辯論，互相挑戰論點，找出漏洞。隊員各自撰寫辯稿後，老師會作出整合並給予評語，同時安排團隊分工，預測對方策略。

陳韻詩老師引述評判賽後透露，在於整支隊伍分工清晰，每位成員都有清楚的角色和貢獻，加上團隊協作能力佳，準備充足和反駁論據鮮明，最終成功贏得冠軍。她認為，今次奪冠對辯論隊而言，是努力的一大肯定；學生在備賽期間付出了很多時間和心力，包括多次練習、深入研究、修改辯稿，甚至經歷不少晚上的準備工作。比賽結束後，他們已開始為下一屆的師弟師妹打氣，希望年輕一代的師弟妹隊員，明年也能繼續努力，再次奪得冠軍。

福附小六學生曾家豪榮獲「最佳辯論員獎」。（福建中學附屬學校提供圖片）

榮獲「最佳辯論員獎」的小六學生曾家豪表示，以往曾因在辯論比賽進行期間，不夠專心而遺漏了對方一個反駁點，於是從錯誤中學習，今次比賽學會細心聆聽對手發言，即時記錄反駁重點；同時準備大量資料卡，提升自己的臨場應變能力。

另一隊員吳晉棋表示，當初參加英語辯論隊，是希望提升自己的英文水平和公開演說英文的自信心。他表示，參加辯論隊後，除了不再害怕在人前公開演說英文外，連英語寫作也進步了不少，因經常要預備辯論講稿，學懂更多連接詞、不同範疇的專業用語和反駁字詞。

另一隊員李道臻亦稱，參與辯論比賽令他學懂在準備比賽過程中，先思考對方的論點和觀點，掌握概念後，再思考如何即時準備反駁論點。

福建中學附屬學校英語辯論隊於2019–2026七個學年中，全數晉級總決賽，其中三次擊敗多間傳統名校，奪得冠軍，成績斐然。