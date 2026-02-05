香港電腦教育學會辦智啟學教 Solution Day　與學界探討AI教育

香港電腦教育學會上周六（24日）舉辦「智啟學教 Solution Day」，活動共有58間優質教育科技公司參展，展示最新的人工智能教學方案，涵蓋中英數、STEAM、人文學科、視覺藝術、資訊科技、校本課程等範疇，吸引逾600位來自全港中小學及特殊學校的教育工作者參與，共同探索人工智能教育。

香港電腦教育學會在聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學舉辦「智啟學教 Solution Day」。(香港電腦教育學會提供圖片)

是次活動配合教育局最新推出的「『智』啟學教」撥款計劃，並獲多個專業機構支持，包括數碼港、香港教育城、國際工程技術學會（IET）香港分會和智慧城市聯盟等。

教師：對如何挑選合適AI教案有更清晰方向

展覽期間設有兩個平行時段，共12場專業分享會同步進行，涵蓋校本應用人工智能實踐、AI模型分析、個性化學習、教師專業發展、智慧校園建設、AI賦能寫作教學等主題。講者包括理工大學賽馬會社會創新設計院教育團隊、數碼港代表、香港教育大學學者、資深校長及前線教師，有參與的教師表示從專業分享中獲益良多，對如何挑選合適的人工智能教育方案有了更清晰的方向，亦對實踐「『智』啟學教」撥款計劃更具信心。

活動講者包括理工大學賽馬會社會創新設計院教育團隊、數碼港代表、香港教育大學學者、資深校長及前線教師，為參加者提供豐富的實戰經驗分享。(香港電腦教育學會提供圖片)

香港電腦教育學會表示，末來將會繼續舉辦更多AI教育專業活動，攜手學界及業界夥伴，協助學校落實「『智』啟學教」撥款計劃，實現「AI for ALL subjects」的願景。

