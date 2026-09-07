沙田培英音樂劇跨代舊生薪火相傳　經典懸疑劇展學生才華凝聚校友

沙田培英中學（下稱沙培）兩年一度校園英語音樂劇是學校傳統盛事，第13套劇目已於七月上旬一連三日順利完成。演出動員近200人，由劇本創作到樂曲、填詞、化妝、舞台及燈光，台前幕後均由學生一手包辦，圓滿詮釋薪火相傳的「沙培人」精神。



演出動員近200人，由劇本創作到樂曲、填詞、化妝、舞台及燈光，台前幕後跨代師生協作。（學校提供圖片）

校園劇一般以勵志或歷史為主題，沙培卻打破常規，今年由學生編劇組改編Agatha Christie經典懸疑法庭短篇小說《The Witness for the Prosecution》劇，取名《Conviction》（定罪）。故事講述一宗錯綜複雜的謀殺案法庭裁決，末段更加入即場投票，讓觀眾決定角色有罪或無罪，集體探討人性與公義，深化敘事張力。



今年由學生編劇組改編Agatha Christie經典懸疑法庭短篇小說《The Witness for the Prosecution》劇，取名《Conviction》，講述一宗錯綜複雜的謀殺案法庭裁決。（學校提供圖片）

高規格舞台及服裝調度 雙演員機制減連演壓力

《Conviction》結合了不少音樂與舞蹈元素，配合學校管弦樂團現場伴奏，製作及效果不亞於專業製作。單是無線咪已有48枝、幕後人員要同時操作三組聲效及燈光的控制面板，學校特別安排了化妝公司培訓學生，利用「輪流化妝」確保演出順暢，而服裝製作、試穿及保養，則由家長負責。為減輕「一日三場」的連演壓力，主要角色要探取「雙演員」（Double Cast）機制，除可讓更多同學有機會參與，亦能應付突發事件。

全校約100人報名遴選參與音樂劇，脫穎而出的三位主角包括飾演辯護律師的劉燁（中五）、一人分飾兩角、分別飾演疑兇妻子及神秘老婦的楊壁澄（中五）、以及飾演疑兇的徐榕蔚（中五）。

三位主角俱為中五生，包括飾演辯護律師的劉燁（中）、一人分飾兩角、分別飾演疑兇妻子及神秘老婦的楊壁澄（左）、以及飾演疑兇的徐榕蔚（右）。（黃寶螢攝）

男女主角多材多藝 轉校生唱而優則演

劉燁是中四才轉入沙培的轉校生。她自小熱愛歌唱，小時候曾被家人指不懂用聲而導致聲沙，所以自幼稚園K3起便跟隨老師學習唱歌，起初是流行歌曲，其後再學古典聲樂。她初中時已加入學校話劇學會，亦曾在網上看過沙培音樂劇的片段，深深被演員精緻的服裝所吸引，沒料到自己入讀後會有幸參與。

劉燁是中四才轉入沙培的轉校生。她自小熱愛歌唱，曾在網上看過沙培音樂劇的片段，深深被演員精緻的服裝所吸引，沒料到自己入讀後會有幸參與。（學校提供圖片）

飾演妻子及老婦角色的楊壁澄，有不少參與表演的經驗；她試鏡時只用同一句台詞便演繹出十個不同版本，技驚四座。不過她坦言，要一人分飾「妻子」與「神秘老人」兩角，在聲線和形體之間即時切換，難度不少。

飾演妻子及老婦角色的楊壁澄，坦言一人分飾兩角，在聲線和形體之間即時切換，難度不少。（學校提供圖片）

男主角兩度參演音樂劇 一星期寫好主題曲

徐榕蔚已是第二次擔任沙培音樂劇男主角，被譽為「演技派」，他同時亦兼任學生導演及作曲等崗位。徐曾學鋼琴及結他，雖沒接受過正規樂理訓練，但喜歡聆聽不同的音樂流派，鑽研不同樂器的編排，故平日亦愛作曲及編曲，劇中的高潮曲目《Voices of Justice》便出自徐榕蔚的手筆，歌曲揉合了獨唱、電子舞曲、群唱與高難度的多重唱，他只花上個多星期便完成。

徐榕蔚已是第二次擔任沙培音樂劇男主角，他同時亦兼任學生導演及作曲等崗位，當日舞台巧妙地用電筒光線來象徵入獄。（學校提供圖片）

舊生成母校導演感覺圓滿 冀帶領新一代力求進步

導演吳卓昕老師是沙培舊生，她在學期間曾參與過三套母校音樂劇，是中堅分子，畢業後入讀演藝學院，再到紐約取得碩士學位，曾於香港、美國、中國等地參與超過40個製作。四年前應邀擔任音樂劇導演，她以「Full Circle」來形容返回母校任教，指自己當年在劇組獲益、成長，如今回來帶領新一代同學，揹負著學校傳統與身份認同，期望可做到精益求精。

擔任音樂劇的導演吳卓昕老師以「Full Circle」來形容返回母校任教，她指自己揹負著學校傳統與身份認同。（黃寶螢攝）

音樂劇在1999年由前校長邱藹源創辦，開初只為提供一個讓學生練習英語的機會，後來發展成與沙培辦學宗旨「Let Our Students Shine」不謀而合。（黃寶螢攝）

原意只為練習英語 卻成學生發揮平台

擔任音樂總監的何依琪老師亦是舊生，她指音樂劇早在1999年由前校長邱藹源創辦，最初目是為學生提供一個練習英語的機會。當時主要由老師主導，但後來發現只要給予學生機會，即使學生能力不同都能樂在其中展現潛能，正正與沙培的辦學宗旨「Let Our Students Shine」不謀而合。

何老師又認為，音樂劇已不單是一項校園活動，而是一個凝聚「沙培人」的契機。不少舊生因音樂劇主動聯繫校方，退休教師及家長亦回校支持，台前幕後那種不計回報、互相扶持、前人帶領學弟學妹的傳承精神，令人動容。

擔任音樂總監的何依琪老師認為音樂劇已不單是一項校園活動，台前幕後那種不計回報、互相扶持、前人帶領學弟學妹的傳承精神，令人動容。（黃寶螢攝）

密集排練學生相繼病倒 學會放寬視野信心大增

台上一分鐘，台下十年功。全體劇組除考試期間停練，7月6日至8日公演前需連續七日「朝九晚十」地密集綵排，不少學生相繼病倒。其中劉燁更因此錯過首場演出，要由B CAST演員頂替，楊壁澄及徐榕蔚亦要抱恙上陣，但全校的傾力演出，最終獲得觀眾一致讚賞。

音樂劇結合了不少音樂與舞蹈元素，配合學校管弦樂團現場伴奏，製作及效果不亞於專業舞台。（學校提供圖片）

演出雖已落幕，三名主角笑言腦海中依然重播著劇中的歌曲與對白。劉燁回想排練時一度無法拿捏角色中的複雜情感，尤其當中那種受欺騙的屈辱、對罪犯逍遙法外的憤恨，顯得手足無措，更因此急得哭了出來，多得吳卓昕老師的引導，令她對情緒表達有新的體會。未來，劉已計畫將來到海外修讀戲劇，並考慮投身教師行業。

楊壁澄將於暑假後到英國升學，對於能在音樂劇中出一分力，直言中學生涯已經圓滿。她表示，過去容易將目光局限在自己身上，這次密集的排練讓她學會放寬視野，懂得留意身邊的人與事。楊又分享，排練壓力雖然巨大，但同學間的互相安慰、打氣，亦教她學會堅持。

三名主角笑言腦海中依然重播著劇中的歌曲與對白。（黃寶螢攝）

至於徐榕蔚，其音樂天賦早在中一時為校歌重新編曲時便被老師發掘。經歷兩次擔任主角，他指角色的心理建設、以及多重身份掌握較上次困難，不過反而帶來充實的體驗，亦增強了自信。徐未來傾向多元發展，期望成為「Jack of all trades」（萬事通），主力探索藝術經濟學等領域。

台前幕後緊密扣連 曲終人不散繼續傳承

沙田培英中學的英語音樂劇走過十三屆，雖每次的劇目、歌曲與參演學生都在改變，但不變的是那份薪火相傳的精神。戲劇在沙培不只是一門學科或一次表演，而是一場由師生、舊生與家長共同編織、具有溫度的跨代傳承學校傳統。