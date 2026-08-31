五邑鄒振猷學校Tammy校長榮休　副校長接棒創新迎變推體驗式學習

五邑鄒振猷學校Tammy校長鄭麗娟，在該校春風化雨廿九寒暑，隨本學年正式榮休，新學年將由副校長陳寧欣接棒出任校長。陳校長在校任教長達30年，一直與Tammy校長合作無間。Tammy校長形容新校長是一位親和力強、極具溫度的領導者，深信她能凝聚團隊並肩同行。



在教育界面臨收生挑戰的「風高浪急」大環境下，Tammy校長適齡退休，她坦言教育的航道從來不是一條風平浪靜的坦途，她寄語新校長堅守學校「全面發展、以人為本」的核心價值，並在AI時代下，以創新迎變推展體驗式學習。



「意見所有都要聽，但最後的決定由校長去做。校長自己的方向要清晰，把好舵，初心不可以搖擺，踏浪前行。」面對即將接棒的新校長，Tammy校長寄語必須緊守學校的核心價值，在傳承中應變與創新。



五邑鄒振猷學校Tammy校長鄭麗娟（左）榮休，新學年將由副校長陳寧欣（右）接棒出任校長。（夏家朗攝）

退而不休 回校擔任課程顧問

在校長室的一隅，堆滿學生、家長、同事以及舊生送贈Tammy校長的榮休禮物；有家長手織花束、學生心意咭及小禮物，就連應援燈牌也有。

Tammy校長在五邑鄒振猷學校春風化雨29年，很多舊家、學生及家長均致送紀念品聊表心意。（夏家朗攝）

對Tammy校長而言，所謂退休，其實是退而不休。她將會以課程顧問的身分回到學校、協助跟進學與教及跨學科課程的發展，與學校保持緊密的聯繫，繼續與同事並肩同行；其餘時間則繼續在大學任教。

回首過去，Tammy校長不諱言關上校長室大門後的行政工作往往是孤單的，因此她格外珍惜與同事並肩相處的點滴。29年的光景中，不論是全校師生包辦劇本、歌詞到排戲演出的「師生音樂劇」，還是「主題式體驗課程」，悉皆點滴在心頭。

Tammy校長表示，親厚的師生情誼亦是她不捨之情，現今仍與第一代學生保持聯絡。她認為教育的真諦從不在於學生的成績高低或個人的榮譽獎項，而是在於用真誠陪伴他們成長，給予他們走出困境的力量。

同事、學生及家長，都是Tammy校長在鄒振猷學校從教29年來最不捨的情。（夏家朗攝）

「最深刻應是『電波少年』大阪站，那次我和當時副校陳寧欣及另一位同事，為了設計一條給學生的完美路線及任務，在酷熱的地下街和街道上親自反覆走了20圈，腳跟也起水泡，並在咖啡店用手繪原始方式畫出任務，這種與同事並肩的美好時光，是我一直很珍惜的事。」Tammy校長微笑地說。

與同事並肩的美好時光，是我一直很珍惜的事。 Tammy校長

難忘並肩作戰的溫度 點燃教育熱誠

「電波少年」是學校利用境外考察創設的一個獨特體驗式學習活動，學生在陌生的情境中，像拆錦囊一樣，完成校方設計的「神秘任務」。過程中學生需發揮小宇宙自主解難，例如自行尋找交通工具、買車票及認路前往下一個檢查點，在完成一個任務後，才會得知下一個目的地。隨行老師和導遊在過程中絕不干預，即使學生走錯路、做錯事或彼此吵架，一一放手讓學生自己去發現、修正、和解與妥協，唯一職責是確保學生安全。

體驗式學習是鄒振猷學校特色之一，2024年校長及老師帶領學生到大阪考察交流。（學校提供圖片）

Tammy校長坦言，真實的生活往往不似預期，「若事事都按設計好的食譜進行，根本無法幫助小朋友在真實世界中建立解難能力。」她認為這種體驗式學習不只轉變了學生，也同步提升了老師的應變解難能力。

當全世界都很AI的時候，我們更加要找一些人性的教育。 Tammy校長

將AI融合體驗式學習 以科技輔助人文關懷

體驗式學習一直是鄒振猷學校重點之一，Tammy校長認為透過真情實境的體驗，可以培養學生創意及解難能力，特別是同理心及情感的連結，是AI所不能給予的。未來學校將會在現有基礎上，以AI作為超級助教配合體驗式學習，使之更為強大。

學校近年著力發展社區服務，她以社會老齡化為例，學生會先利用AI整理長者心理與生活面對的痛點，再走進社區親身訪問長者，啟發同理心，最後發揮創意為長者設計實踐計劃，用科技輔助人文關懷，幫長者活得更精彩。

對新校長予高度肯定 形容具親和力及溫度

對接棒的新校長，Tammy校長給予了高度肯定。她形容陳校長是一位親和力極強的人，歷年來深受同事、家長和學生的愛戴，而且行政經驗豐富，過去曾經擔任過人事管理、課程發展、學生培育及支援等不同行政範疇的工作，相信在她的帶領下，學校有更好的發展。

世界變化急遽，教育界亦風高浪急，學校要面對前所未有的巨浪和挑戰，Tammy校長期望新校長能勇敢迎變、靈活應變，並秉持教育的初心，一切以學生的成長和學習為中心。

Tammy校長（左）形容新校長陳寧欣（右）是一位親和力極強、極具溫度的領導者。（夏家朗攝）

同時，Tammy校長亦向家長留下肺腑之言，「世界變化迅速，沒有人知道未來會如何，盲目為孩子鋪好未來的道路，反而會剝奪他們獨立能力。」她指出家長對子女往往過度照顧，學校透過體驗式學習建立孩子的自理能力、創意、解難與軟實力，正是為了讓他們有能力編寫自己的未來。

世界變化迅速，沒有人知道未來會如何，盲目為孩子鋪好未來的道路，反而會剝奪他們獨立能力。 Tammy校長

同事作最強後盾 有信心引領學校破浪前行

Tammy校長退下火線，新學年將由由副校長陳寧欣升任。新校長陳寧欣首份工便在鄒振猷學校教書，過去30年學校成為她傾注心血的地方。

新校長陳寧欣強調學校將延續「以人為本」的核心理念，目標是為學生創造一個「樂學、樂活、樂群」的全人幸福校園。（夏家朗攝）

在風高浪急的環境下接任校長，陳校長內心堅定，她十分認同全人教育，信任一班為「體驗式學習」付出辛勞、並肩作戰的教師團隊。「雖然搞體驗式學習非常辛苦，但當你策劃一個活動，與小朋友一起去經歷、見證他們的轉變時，那種滿足感是枯燥的常規課堂無法比擬的。」陳校長說。

新校長陳寧欣（後排左一）在鄒振猷任教30年，圖為2004年帶領學生參觀太空館。（學校提供圖片）

展望將來，陳校長強調學校將延續「以人為本」的核心理念，目標是為學生創造一個「樂學、樂活、樂群」的全人幸福校園。在具體推行策略上，學校將堅守「3E」原則，即參與（Engagement）、體驗（Experience）、探究（Exploration）。

新校長陳寧欣強調學校將延續「以人為本」的核心理念，目標是為學生創造一個「樂學、樂活、樂群」的全人幸福校園。（夏家朗攝）

陳校長深信，雖然未來的道路充滿挑戰，但有一班志同道合、並肩作戰的同事作最強後盾，再加上榮退的Tammy校長回校擔任課程顧問提供支援，這份承傳下來的教育薪火一定會繼續引領學校破浪前行。