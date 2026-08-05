出課室學保育　極地博物館基金推人與自然共融計劃　逾萬人次參與

面臨氣候變化、生物多樣性下降及城市生態壓力，極地博物館基金推行「人與自然共融計劃」，帶領本地中、小學生走出課室以外，認識大熊貓的保育故事、化身公民科學家進行雀鳥普查，並以鏡頭捕捉香港自然生物之美，讓學生建立保育意識，並付諸行動。今年計劃特別舉辦「清理外來植物行動」，師生們走進擁有三百多年歷史的客家村莊荔枝窩，清理外來物種「薇甘菊」。在過去一年，計劃吸引多所中小學學生、教師及家長參與，人次超過1萬人。



自然共融計劃理念在於，面對氣候變化、生物多樣性下降及城市生態壓力，環境教育不應只停留於課本知識，更需要結合真實場景、科學觀察及日常生活。（極地博物館基金提供圖片）

計劃理念：環境教育不應只停留於課本知識

由極地博物館基金主辦、中國銀行（香港）有限公司冠名支持的《中銀香港人與自然共融計劃 2025-26【環境科普學堂】》，由三大項目組成，包括 「香港與大熊貓保育故事」 、 「雀鳥普查行動」校園比賽及「微觀視野探索海、陸、空」攝影比賽。

計劃理念在於，面對氣候變化、生物多樣性下降及城市生態壓力，環境教育不應只停留於課本知識，更需要結合真實場景、科學觀察及日常生活，透過校園講座、展覽、工作坊、戶外實習、雀鳥普查及攝影比賽等活動，鼓勵學生及市民建立保育意識與行動力，實踐人與自然共融的理念。

香港與大熊貓保育故事：啟發學生理解生境保護

計劃項目之一 「香港與大熊貓保育故事」 ，帶領小學生認識四川臥龍自然保護區的生態環境、大熊貓棲息地特點，以及大熊貓與山林物種之間的共生關係。透過校園講座及展覽，讓小學生理解保育並非只保護單一物種，而是關乎整個生境、食物鏈、生物多樣性，以及人類生活方式。

教師可運用計劃提供的展板內容作為增潤教材，引導學生認識自然生態、環境保育。學生亦透過參與於海洋公園舉辦的「大熊貓探索之旅」，進一步瞭解四川大熊貓的生活環境、保育故事及生態價值。

同學積極參與「雀鳥普查行動」戶外實習工作坊，走出課室學習觀察雀鳥，親身體驗公民科學的意義。（極地博物館基金提供圖片）

雀鳥普查行動 ：10間學校自組普查小隊 完成400個觀察紀錄

另一個項目「雀鳥普查行動」採用「從課堂到實際應用」的學習模式。學生先透過網上講座學習鳥類辨識、紀錄方法及實地觀察技巧，再在香港觀鳥會的指導下參與戶外實習工作坊，並由老師帶領在校園或社區附近進行鳥類觀察及記錄。

在3個月內，10 間學校自組普查小隊，平均每校進行約 40 次普查，合共完成超過 400 個觀察紀錄。普查結果顯示，錄得數量最多的三種雀鳥分別為樹麻雀 2,099 隻、珠頸斑鳩 731 隻及紅耳鵯 474 隻。相關數據將用於「2026 年全港麻雀及城市雀鳥普查」分析工作，為本地城市生態研究提供參考。

張振興伉儷書院的嚴振亮，在香港濕地公園拍攝了一隻斑麗翅蜻，獲得攝影比賽中學組亞軍。（極地博物館基金提供圖片）

「微觀視野探索海、陸、空」攝影比賽 得獎學生：盼大眾關注生態

計劃亦舉辦攝影比賽，讓全港中小學生及市民以鏡頭觀察香港的海岸、林地、天空及城市綠意。比賽設小學組、中學組及公開組，鼓勵參加者從日常生活中重新發現自然之美，並以創意方式分享香港豐富多元的自然面貌。

獲得中學組亞軍、張振興伉儷書院的嚴振亮，接觸生態攝影約一年。他在香港濕地公園拍攝了一隻斑麗翅蜻，「牠的翅膀是透明的，所以是雌性，而牠飛行時的動作很漂亮」，因此以「亭亭玉立」作為作品名稱。嚴同學指出，生態攝影需要極大的耐心，「也真的讓我變得更有耐性，我曾為了拍青蛙，上山等了一兩個鐘頭，就為了等一個好位置，最後順利拍到滿意的畫面，那種成就感實在很大。」

他續說，面對全球暖化與物種瀕危，「希望人們可以留意不同的動物，留意到其實牠們現在正在消失，將來可能就不再見到這些動物。」他期望藉由參賽，喚起大眾對生態的關注與保護意識。

+ 4

中華基督教會基真小學的陳同學（左2）表示，清理薇甘菊的過程很辛苦，但明白到保護自然生物的重要性；鄭老師（左1）表示，同學們能見識植物的多樣性，同時了解到生態如何被破壞。（極地博物館基金提供圖片）

荔枝窩清理外來植物行動 老師：要現實實踐才是最好的

今年計劃特別舉辦「清理外來植物行動」，帶領學生走進擁有三百多年歷史的客家村莊荔枝窩，透過親身參與清理外來物種「薇甘菊」，了解其對本地植物及生境造成的威脅與影響，同時認識當地自然環境、歷史文化及現時的鄉郊保育工作。

中華基督教會基真小學的陳同學表示，清理薇甘菊的過程很辛苦，也害怕被蟲咬，是一大挑戰。不過，他表示學到了更多植物知識，明白了保護自然生物的重要性。該校鄭老師表示，同學們能見識植物的多樣性，同時了解到生態如何被破壞。她續指，對學生最大的挑戰是，從清早7點多到下午4點進行活動，包括3個多小時的車程和船程，「對他們來說很辛苦，但他們見識了很多書本上學不到的知識，要現實實踐才是最好的。」

計劃早前於灣仔會展舉行頒獎典禮，嘉許於「雀鳥普查行動」及「微觀視野探索海、陸、空」攝影比賽獲獎的學生及參加者，同場更展示得獎作品。計劃同時獲教育局、香港課外活動主任協會、香港價值觀教育教師協會及香港觀鳥會支持，並由野外動向HK Discovery 統籌協調，吸引多所中小學學生、教師及家長參與，過去一年參與人次超過1萬人。