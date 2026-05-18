校園天地｜藍色星球大冒險開跑!AI+閱讀帶你「航海」玩轉海洋保育

為迎接423世界閱讀日,嗇色園主辦可銘學校把閱讀變成一場科技冒險︰活動以閱讀作為學習起點，用 STEAM 點燃好奇心、以 AR 體驗打開海洋視野，再結合古船文化、海上絲路、香港海岸地質等主題，讓學生在遊戲與創作中，把海洋保育的理念從書本帶到生活。（內容由嗇色園主辦可銘學校提供）



「AI+閱讀」不是口號 是孩子的冒險通行證

嗇色園主辦可銘學校特別以「AI+閱讀」作為主題核心，讓學生先透過閱讀建立概念，再藉由科技互動把學習具象化，把閱讀變成一場「能摸得到、能玩」的探索旅程。

活動前已深耕︰先聽故事 再出發探索

為了讓學生更深入理解活動核心主題，學校安排講座與學習準備，先為孩子建立背景知識。同時，全方位活動日亦配合多元學習安排︰參觀海事博物館、海防博物館以及搭乘香港小輪等體驗,讓書本知識與真實場景連結，深化學習感受。學校也於去年 12 月份進行 3 天同齡同心學歷史活動，透過循序漸進的學習鋪墊，讓學生能在 4 月 23 日的嘉年華與科技體驗中，把理解轉化為創意與成果展示。

活動精彩環節搶先看︰嘉年華、AR、模擬駕駛、展覽與書展一站完成



禮堂嘉年華︰跨學科攤位遊戲玩出STEAM腦

4 月 23 日當天，禮堂化身「跨學科學習遊樂場」。多個學科老師設計攤位挑戰，讓學生在闖關中學習海洋保育與 STEAM 知識。此外亦設置主題打卡區，讓家長與孩子在海洋氛圍背景牆前拍照打卡，成為當天最值得收藏的回憶。

AR 體驗 + 香港海岸地質沉浸式學習︰把「地理課」搬進眼前

現場設有 AR 多元化科技體驗，以香港海岸地質沉浸式學習為主軸，讓學生透過互動方式理解海岸與地貌、進一步認識地質與化石等知識。

孩子們開心地表示:「原本書上提到的地貌特徵，真的可以在眼前看見！」（嗇色園主辦可銘學校提供）

駕駛模擬器︰當一天小船長 體驗航海科技

活動同場還安排船隻模擬駕駛體驗，讓學生化身「小船長」，從操作感受中理解航海科技的魅力。當天特別租借充氣快艇連引擎展出，讓活動更有「在海邊的真實感」。

駛模擬器:當一天小船長，體驗航海科技（嗇色園主辦可銘學校提供）

古船模型 x 天星小輪模型 + 主題書展區:閱讀成果變成作品

除了攤位遊戲，學生也將在禮堂進行專題展覽:展示自己製作的古船模型與天星小輪模型。同時設置主題書展區，精選 100 本海洋主題圖書，方便家長與孩子共讀、交流心得。

古船模型 x 天星小輪模型（嗇色園主辦可銘學校提供）

主題書展閱讀（嗇色園主辦可銘學校提供）

本次《藍色星球大冒險︰閱讀 x 航海 x 保育嘉年華》以閱讀為起點、以 AI+科技為橋樑、以海洋保育為目標，讓學生在寓教於樂的氛圍中探索古船文化與航海科技，並把關懷海洋的心轉化為可見的作品與行動。

課室創作延伸DIY 把保育變成孩子的手作語言（嗇色園主辦可銘學校提供）

（內容由嗇色園主辦可銘學校提供）

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