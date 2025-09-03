非一般Happy School　沙頭角中心小學辦爬樹隊　教保育兼訓練意志

近年不少家長都有意安排子女入讀「Happy School」（又稱「開心學校」或「幸福校園」），希望子女可以在少功課、輕鬆學習環境下成長。沙頭角中心小學（沙小）是少數位於邊境禁區內的學校，校園內及附近有不少綠色植物，加上區內人口密度低而十分寧靜，綠悠悠的環境加上慢活的氣氛，與沙小的Happy School方向十分配合。



沙頭角中心小學校長林錦鴻說學校除了功課少、壓力低，為學生提供多元活動之外，核心理念是尊重學生的潛能、信任學生的能力、並對學生抱持樂觀的態度，「佢（學生）其實就會好開心咁返嚟讀書，喺一個好愉快嘅學習環境搵到自己嘅嘢，唔係只追求成績，呢個先係Happy School背後成功嘅原則」。



沙頭角中心小學校長林錦鴻希望學生可以在愉快的環境學習，找到自己的興趣及專長。（羅國輝攝）

信任、尊重、樂觀成核心理念 期望家長擁有相同想法

「我信你！」、「你得嘅！」、「你能夠做到！」，這3句說話是沙頭角中心小學的教師們經常都會向學生說的說話，體現學校著重「信任」、「尊重」、「樂觀」的核心理念。林校長解釋，這3個字源自「啟發潛能教育（Invitational Education）」的基本信念，不論學生的背景及能力如何，都會給予認同及尊重，透過學校的多元活動找出學生的能力所在

同樣信念亦適用於輔導學生。林校長又以學生犯錯為例，老師要做的不是責罵，而是要做到「堅定而友善（Firm but Kind）」，向學生說「我哋相信你可以改好」、「我哋相信你可以做得啱」，並問學生「你要唔要機會？」，讓學生反思之餘，亦有改過的空間，明白「原來有人信我，我自己都信自己係OK嘅。」

沙頭角中心小學校長林錦鴻解釋學校作為「Happy School」的核心理念，是信任、尊重、樂觀。（羅國輝攝）

要使信念發揮更大功效，獲得家長的支持及合作相當重要。沙頭角中心小學於招生時已經堅持「同家長講清楚個辦學理念，認同先會收」，不會為收生而收生。林校長說，曾有家長有意為成績優異的女兒申請入學，並期望考入較具競爭的中學，但該名家長最後在他建議下轉而考慮其他學校，以免入讀後才發覺學校不合適，「你（家長）愁眉苦臉望住我，佢（學生）又讀得不好，到最後只會連累咗學生」。他又提到，曾有插班生入讀一段時間後，始感覺學校不適合就讀，林校長親自致電另一學校解釋情況，幫助學生轉校，離校時家長亦十分感恩林校長的幫忙。

Happy School同樣重視學業成績 設多元評測

沙頭角中心小學校長林錦鴻強調，雖然學校是Happy School，但不代表學生不會讀書，只是以其他形式學習，近年升中派位結果亦不俗。（羅國輝攝）

即使入讀少功課、低壓力的Happy School，同樣要面對升中呈分試的現實。林校長亦強調「輕省嘅學習模式唔係唔讀書，我哋只係換個形式學習，大家都係返嚟學嘢嘅，唔係讀死書」。現時沙小只有四至六年級設有正式考試，評核模式不會「一試定生死」，而是分成多個部份，包括平時分、習作、小組匯報等，使學生可以各展所長。

高小才設有正式考試，或使家長擔心子女的考試經驗不足，影響升中。不過，林校長表示，學校的升中派位結果不俗，不乏學生考入英文中學，更絕大部份入讀心儀中學，「呢個係畀到家長睇到嘅信心，我哋咁樣學習，由初小唔考試，到高小慢慢考試，然後考得又多元，出嚟嘅始果一樣係好嘅」。

用盡地利優勢 辦爬樹隊、公路單車隊

沙頭角中心小學早前為小一新生舉辦體驗活動，其中包括爬樹體驗。校長林錦鴻（右）表示，爬樹隊是學校本學年新增的課外活動，訓練學生的意志及毅力之餘，亦可以教授保育知識。（羅國輝攝）

+ 3

沙小每日課後都有多達6至7項的課外活動進行，其中不乏善用沙小地利優勢的特色活動，例如將於新學年創辦的爬樹隊及公路單車隊，其中爬樹隊更於早前的小一適應活動期間舉行體驗活動，小一學生們均成功攀上大樹，敲響象徵完成目標的小鈴鐺。

爬樹隊利用校園內高達三、四層樓的大樹為教材，學生可以在導師輔助及指導下，安全地攀爬大樹。林校長說，爬樹隊能夠訓練學生的體能及意志，讓現今生活條件較好的學生都有機會刻苦一下，並且嘗試突破自己，登上高處。另外，爬樹隊的學生們亦會學習一系列與樹木有關的知識，並於爬樹時化身成為「樹木小醫生」，幫助檢查及清理大樹，學習保育樹木。

沙頭角中心小學亦於本學年新開辦公路單車隊，一方面將學生平日的生活習慣轉化成才能，另一方面教授學生道路安全意識。（羅國輝攝）

單車隊則利用學校禁區內及禁區周邊車流稀疏但真實的道路系統，配合不少區內學生騎單車上學，鍛鍊體能之餘，亦將生活習慣轉化成才能。林校長表示，公路單車隊會教授學生公路騎行技巧及安全意識，期望有助避免學生於騎單車時發生意外，亦使學生明白團體合作的重要性。高年級的隊員更會由持有教練資格的老師帶領，到校外的沙頭角公路進行訓練。