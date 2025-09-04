IVE 師生以科技保育　建築信息模擬重構彩虹邨全貌和歷史印記

有「香港最美屋邨」之稱的彩虹邨落實重建，其七彩外牆、舊式屋邨設計及人情味街道是獨特標誌。為留住邨屋特色與社區回憶，香港專業教育學院（IVE）跨學科師生策劃「『邨』越彩虹．『樓』住回憶」項目，以建築信息模擬（BIM）、虛擬實境（VR）等科技重現彩虹邨全貌與歷史景象，並記錄老街坊故事，為這座老牌屋邨保存珍貴歷史。



跨學科合作實踐所學 推動社區保育

彩虹邨於1962年落成，標誌性的七彩外牆、富人情味的舊式屋邨設計及小店林立的街道，形成彩虹邨獨特面貌。項目由IVE社區服務策劃及領航高級文憑和建造管理學高級文憑的師生合作籌劃，並獲職業訓練局（VTC）社區參與辦事處、循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心協助。

師生團隊發揮跨領域優勢，其中社服相關課程學生，曾訪問了多名彩虹邨老街坊，了解他們過去在彩虹邨生活的點滴，將他們的生命故事製作成電子故事冊，承傳回憶；又活用航拍、360度全景拍攝和BIM科技，重塑標誌性地標和老街坊往日的生活場景，以VR方式呈現，帶來猶如置身彩虹邨的數碼體驗。

以BIM科技還原六、七十年代的彩虹邨

IVE建造管理學高級文憑應屆畢業生則運用專業技術進行空間數碼化，實現以科技呈現人文故事的保育模式，將彩虹邨的建築外貌、標誌性地標及生活場景數碼化。運用不同科技和工具收集環境數據，如用無人機高空航拍；利用360度全景相機記錄住宅單位和走廊的空間與比例等，四個月內共進行十次不同形式的數據收集。

他們亦利用BIM立體電腦繪圖技術重塑彩虹邨的地標設施，包括七色籃球場、街市，甚至屋內單位等地。最終，作品以VR系統呈現，用家戴上VR眼鏡便能身臨其境地漫遊於這個重現的彩虹邨虛擬空間，感受昔日的社區氣息與建築魅力。

奪社區比賽金獎

「『邨』越彩虹．『樓』住回憶」項目早前參加VTC社區參與辦事處舉辦的「『社』出新主意—VTC社區參與奬勵計劃」，他們憑傑出作品和解說，贏得評審賞識，勇奪比賽社區參與金奬。

IVE（屯門）建造工程系系主任程啟業表示，BIM和小型無人機技術是現今建造業界必需的技能，加上政府重視低空經濟發展，IVE建造管理學高級文憑課程為學生提供專業培訓和學習機會，今次的項目正是學生結合理論與實踐的寶貴經驗。