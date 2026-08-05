高主教書院男生愛探索萬物原理　棄醫從理考入劍橋讀物理科學

大學聯招辦法（JUPAS）今日（8月5日）放榜，香港不少理科尖子都視醫科為首選。高主教書院應屆畢業生楊尚樺卻另闢蹊徑，即使考獲在DSE 4科5**（M2、物理、化學、經濟）、2科5*（英文、數學）及1科5（中文）的佳績，但他最終決定放棄留港讀醫，遠赴英國劍橋大學攻讀自然科學（物理組）。



在楊同學眼中，物理並非黑板上密密麻麻冷冰冰的公式，而是解開世上萬事萬物運作，讓他了解宇宙運作法則之匙。他在校長的鼓勵下，去年報讀劍橋大學，經過重重考驗後，終取得入學資格。



高主教書院校長何泰安表示，教育工作者如同照亮學生前路的北斗星，負責開闊學生視野，讓他們看見未來無限可能。學校去年舉辦「思維模式訓練班」，讓學生明白追求學問有不同面向，世界亦不止一把尺，啟發學生將夢想轉化為行動。



高主教書院校長何泰安（右）與即將入讀英國劍橋大學的應屆畢業生楊尚樺（左）。何校長表示，教育工作者如同照亮前路的北斗星，旨在開闊學生的視野，讓他們看見未來的無限可能性。（梁鵬威攝）

喜愛物理源於對世界運作方式的好奇

談及對物理學的熱情，17歲的楊尚樺表達了對知識的渴望。他坦言，自己對物理的喜愛源於對世界運作方式的好奇，他認為事物的運作，以至整個世界的運行原則，其實都源自物理。他甚至認為，當把物理學研究到最深入的層面時，必然會觸及哲學的思考，這種探求底層真理的過程讓他著迷。

楊同學對物理熱情已超越「考試求分數」。在備戰DSE期間，他並未將自己局限於課程範圍內，而是出於興趣探索大量超越DSE課程的物理與化學進階知識。楊同學笑言，「我覺得只要有興趣，自然就能做得到。」閱讀艱深的課外文獻對他而言絕非負擔，而是趣味盎然；而當掌握了更深厚廣泛的科學概念後，他認為面對DSE試卷變得游刃有餘。

高主教書院應屆畢業生楊尚樺認為事物的運作，以至整個世界的運行原則，其實都源自物理。（梁鵬威攝）

他認為，勉強自己死讀書並無意義，真正的專注與高效率，必然建立在由衷的喜愛之上。

我覺得強逼自己的那種堅持作用不大，保持輕鬆、減壓力，對學習反而是一件好事。 高主教書院應屆畢業生楊尚樺

理想與現實的交叉點 護士父母的期許與「棄醫從理」

在JUPAS選科過程中，楊同學也曾面臨現實與理想的拉鋸。他將香港大學醫學院放在首志願，第二志願則是中文大學物理系。醫科職業導向明確，擁有認可的社會地位與穩定收入；相比之下，攻讀物理科研卻充滿著未知的挑戰。

高主教書院應屆畢業生楊尚樺表示，當把物理學研究到最深入的層面時，必然會觸及哲學的思考，這種探求底層真理的過程讓他著迷。（梁鵬威攝）

我唔會覺得揀物理係嘥分，始終讀書應以興趣為主。 高主教書院應屆畢業生楊尚樺

另一方面，家庭背景也左右他的選擇。楊同學的父母皆為護士，學生時代母親曾因分數不足而未能圓醫生夢，因此自小父母都會半開玩笑地期盼他將來能披上白袍。然而，楊同學坦言反覆深思後認為，若為了安穩而選擇讀醫，日後很可能會覺得「太悶」，甚至可能因缺乏熱情而中途轉科，造成更大的困擾。

高主教書院應屆畢業生楊尚樺，在今屆DSE考獲4科5**（M2、物理、化學、經濟）、2科5*（英文、數學）及1科5（中文）的佳績。（梁鵬威攝）

他們（父母）會講笑我最好做醫生，不過其實心底裡都應該沒什麼所謂。 高主教書院應屆畢業生楊尚樺

當收到劍橋大學的有條件錄取後，他毅然決定擁抱理想，特別是負笈海外所費不菲，幸得家人支持逐夢，讓楊同學可按興趣為本選科。

讀書應該以興趣為主。如果擁有完全的話事權，物理絕對是我的第一選擇 高主教書院應屆畢業生楊尚樺

跨越身體局限 學會自行打針展現獨立留學決心

對於即將入讀劍橋大學，楊同學坦言父母是「擔心多過開心」。原來，求學之路對於楊同學而言，比一般人多了一重考驗。他自出生起便患有長期病，需要定期注射藥物穩定病情。由小時候每三天注射一次，到現時每星期注射一次，過往十多年來的靜脈注射一直由任職護士的父母悉心照料。

因此，父母起初最大的顧慮並非他的學業，而是擔憂他獨自海外留學，難以獨立處理複雜的醫療程序。為了讓父母安心，也為了證明自己具備獨立生活的能力，楊同學在中五時努力克服對針筒的恐懼，主動學習皮下注射技巧。

需要定期射注藥物的高主教書院應屆畢業生楊尚樺，為了讓父母安心，已掌握皮下注射技巧。（梁鵬威攝）

他從未將疾病視為學習上的絆腳石，笑稱打針不過是每星期浪費二十分鐘時間而已。他更以過來人的身分勉勵其他面對逆境低谷的學生﹕「就算沒有長期病，正常人都一樣會有低谷。任何人只要想做並付出努力，都可以達到目標，千萬不要因為長期病或特殊狀況而規限自己。」

學校如北斗星照亮前路 思維訓練突破框架

楊同學能夠成功圓夢劍橋，學校的突破性教育思維與全方位支援發揮了關鍵作用。為了開闊學生的國際視野，高主教書院去年特別舉辦了為期6個星期的「思維模式訓練班」（Cognitive Thinking Course），邀請校外專家教導學生邏輯推理、道德倫理思辨及面試表達技巧。

這項訓練旨在讓學生明白，追求學問有許多不同的面向，評估能力的標準也絕對不止DSE這一把尺。正是在這個課程的啟發下，楊同學決心將夢想化為行動，正式報考劍橋大學。

高主教書院校長何泰安表示，楊同學去年曾向他透露，希望求學路上能挑戰及發揮自己所有能力。（梁鵬威攝）

身為理科優異生，楊同學坦言中文科是他的致命弱項，曾一度擔心會因為中文科未達劍橋的5級入學要求而與大學擦身而過。針對他的弱項，學校中文科老師團隊全力支援。在備戰DSE期間，楊同學每日自發完成一篇中文寫作，校內中文老師們亦逐一批改與指導。師生同心的努力最終取得豐碩成果，楊同學在DSE中文科考獲5級，順利跨過劍橋門檻。

我沒有在外面補習，因此好想多謝中文科楊老師、物理科黃老師及化學科胡老師。 高主教書院應屆畢業生楊尚樺

高主教書院校長何泰安深信，當學生能在某學問專業找到熱情及滿足感，將會有極致發揮。（梁鵬威攝）

滿足感激發極致 未來盼回港傳承知識

校長何泰安強調，教育工作者猶如照亮前路的北斗星，雖然無法代替學生走路，但要在他們感到迷惘時，為學生指引方向，更旨在開闊他們的視野，帶領他們跨越當下的局限，看見未來的無限可能性。

對於楊同學勇敢追夢的決定，何泰安校長表示十分支持。他指出，只要在合理考慮家庭經濟負擔的前提下，學校一向鼓勵學生追求能帶來內心滿足感的專業。何校長深信，當學生能夠在某項學問中找到發自內心的滿足感時，這份熱情會驅使他不需外力拉扯，便能自發地將事情做到「極致」，並在專業領域中發光發亮；而這份光芒不僅能感染身邊的人，相信最終能促回饋社會。

一個人搵到他滿足感，就會繼續有動力喺自己的專業，會發揮到，這份光就會照耀身邊的人。 高主教書院校長何泰安

何校長極為欣賞楊同學專注且堅持的特質，讚揚他面對身體狀況從不自怨自艾，為了理想展現出強大的決心，體現了學校「堅毅力行」的校訓精神。何校長補充道，而楊同學勇於踏出第一步並取得成功，無疑為全校師弟妹打了一支強心針，證明只要敢於根據夢想努力嘗試，凡事皆有可能。

何校長極為欣賞楊同學專注且堅持的特質，為了理想展現出強大的決心，體現了學校「堅毅力行」的校訓精神。（梁鵬威攝）

「在這FOMO世代，楊同學依然好專注溫習，可以6個鐘先online覆message。」 高主教書院校長何泰安

展望未來，楊同學希望在劍橋完成三年學士課程後，進一步專攻天體物理碩士，並在學成後回流香港繼續從事研究與教學工作。他期望能將這份對物理的熱情與知識傳承給下一代，在探索宇宙萬物規律的同時，在科學的道路上繼續發光。