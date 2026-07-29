專才子女來港讀書脫內卷文化 陳呂重德中學家長：感受有溫度教育

隨著香港特區政府積極推動「搶人才」及「留學香港」政策，愈來愈多專才子女來港升學。位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（下稱陳中），近年錄取了不少相關學生。為協助新生適應，學校設微信群組為家長貼心解疑，更安排校巴往返口岸接載跨境生。有透過「高才通」及「優才計劃」來港的家長分享，子女轉學香港後成功擺脫內地「內卷」的讀書風氣，改善了全家因學業壓力的壓抑氣氛，高度讚賞香港的全人教育理念及學校對跨境家庭的支援。



位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學近年取錄了不少來港升學的專才子女。(陳呂重德紀念中學提供圖片)

女兒入讀陳中身心發展更健康

從事資訊科技行業的馬先生透過人才計劃來港，其長女小學畢業後，於去年9月入讀陳中升讀中一。回想女兒過往在深圳讀書的日子，馬先生感觸良多。他指出，內地小學功課繁重，女兒經常挑燈夜戰，且考試必須接近滿分才能脫穎而出。「我覺得人生不應該只為成績而活。現在時代不同了，孩子的起點也該不一樣。知識學習現在落後於人，不代表將來也會落後，未來有很多工具（如AI）可以輔助學習。」

過去一年的轉變，讓馬先生形容為「喜出望外」。他發現女兒入讀陳中後性格變得開朗：「香港教育注重全人發展，陳中在學術與課外活動的平衡上更加科學。」他舉例，女兒現在每週都有時間打籃球，身心發展更健康。此外，校方的人文關懷亦令他深受感動，老師會透過微信群貼心提醒重要事項，女兒回家也會分享黃校長派發零食的校園趣事，這種「有溫度的教育」讓孩子深感被重視。在學校的支援下，女兒僅用一年時間已聽懂廣東話，完美融入香港生活。

黃建豪校長（右一）、英文科主任陳琬茵老師（右二）與人才家庭在新生註冊日上留影。(陳呂重德紀念中學提供圖片)

校長促膝長談兩小時解答疑難

另一位家長刑太於2023年獲批優才計劃，促使她決心帶女兒來港讀書的導火線，正是內地龐大的升學壓力。她透露，女兒在深圳升中一的暑假，已被要求提前學完一整年的數學以便「超前部署」；開學後更是每天十節課、早午晚英語背單詞，午餐時間被壓縮至20分鐘，功課往往做到深夜10點至12點，「女兒當時壓力大到滿臉長痘、情緒崩潰，全家氣氛都很壓抑。」

陳中的貓貓cafe收養了流浪貓，既培養學生的同理心，也讓她們沉浸式學習英語。(陳呂重德紀念中學提供圖片)

刑太毅然決定轉換賽道，並安排女兒在港「重讀中一」，希望讓她有充足時間融入班級與香港生活。刑太在教育展上認識陳中，隨後帶女兒實地視察，隨即被學校的貼心設計打動。校園內設有「貓貓Cafe」，讓學生在情境互動中沉浸式學習英語，告別死記硬背；校方更刻意將教職員辦公室設在中一樓層，以便隨時支援新生。

最令刑太難忘的，是黃校長當天親自與她們傾談了兩個小時，事無巨細地解答課程疑難：「這讓我們覺得很窩心。在內地，校長往往高高在上，根本不可能這樣聊天。而且內地老師在群組多是通報遲到或欠交功課，很少從心理層面關愛學生。但陳中的黃校長和老師在微信群裡有問必答，極具耐性。」面對即將到來的9月開學日，刑太的女兒如今充滿期待，目前正積極苦練廣東話，盼望盡快適應充滿關愛的香港校園生活。

學校四大措施支援人才家庭

黃建豪校長表示，校內現有約30名來自人才家庭的學生。他們背景多元，雖需時適應本地課程與語言環境，但學習動機強烈，不少科目尤其數學成績頗為優異；這批家長亦多具備高學歷，從事金融、創科及貿易等專業。

早前學校在教育展上收到近百份入學申請。黃校長指出，學校有四大措施支援包括人才家庭在內的所有學生及家長，包括辦學團體特意購買校巴，縮短跨境學生的每日通勤時間；同時設立星海同學會家長微信群組，由校方直接解答家長疑難。其次是推行「師生心連心計劃」協助中一新生適應，老師會定期舉辦各類活動，如與學生共進午餐、玩桌遊、製作手工藝及與貓貓互動等，紓緩學習壓力並增進師生感情。最後是支援海外升學與全面發展，針對人才家庭的國際視野及海外升學需求，校方積極支援學生考取TOEFL、IELTS等國際英語認證，並鼓勵參與各類比賽以發揮所長。

賽事的參與者來自全球逾40個國家和地區，整個賽事除了清水外不設其他補給，選手需要於為期7日的賽程中，自行背負所有裝備，包括睡袋、替換衣物，以及全部食物，夜晚須露宿於大會搭建的帳幕中，是一項相當艱苦以及高度考驗參賽者耐力的沙漠馬拉松比賽。