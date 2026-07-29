專才子女來港讀書脫內卷文化 陳呂重德中學家長：感受有溫度教育
隨著香港特區政府積極推動「搶人才」及「留學香港」政策，愈來愈多專才子女來港升學。位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（下稱陳中），近年錄取了不少相關學生。為協助新生適應，學校設微信群組為家長貼心解疑，更安排校巴往返口岸接載跨境生。有透過「高才通」及「優才計劃」來港的家長分享，子女轉學香港後成功擺脫內地「內卷」的讀書風氣，改善了全家因學業壓力的壓抑氣氛，高度讚賞香港的全人教育理念及學校對跨境家庭的支援。
女兒入讀陳中身心發展更健康
從事資訊科技行業的馬先生透過人才計劃來港，其長女小學畢業後，於去年9月入讀陳中升讀中一。回想女兒過往在深圳讀書的日子，馬先生感觸良多。他指出，內地小學功課繁重，女兒經常挑燈夜戰，且考試必須接近滿分才能脫穎而出。「我覺得人生不應該只為成績而活。現在時代不同了，孩子的起點也該不一樣。知識學習現在落後於人，不代表將來也會落後，未來有很多工具（如AI）可以輔助學習。」
過去一年的轉變，讓馬先生形容為「喜出望外」。他發現女兒入讀陳中後性格變得開朗：「香港教育注重全人發展，陳中在學術與課外活動的平衡上更加科學。」他舉例，女兒現在每週都有時間打籃球，身心發展更健康。此外，校方的人文關懷亦令他深受感動，老師會透過微信群貼心提醒重要事項，女兒回家也會分享黃校長派發零食的校園趣事，這種「有溫度的教育」讓孩子深感被重視。在學校的支援下，女兒僅用一年時間已聽懂廣東話，完美融入香港生活。
校長促膝長談兩小時解答疑難
另一位家長刑太於2023年獲批優才計劃，促使她決心帶女兒來港讀書的導火線，正是內地龐大的升學壓力。她透露，女兒在深圳升中一的暑假，已被要求提前學完一整年的數學以便「超前部署」；開學後更是每天十節課、早午晚英語背單詞，午餐時間被壓縮至20分鐘，功課往往做到深夜10點至12點，「女兒當時壓力大到滿臉長痘、情緒崩潰，全家氣氛都很壓抑。」
刑太毅然決定轉換賽道，並安排女兒在港「重讀中一」，希望讓她有充足時間融入班級與香港生活。刑太在教育展上認識陳中，隨後帶女兒實地視察，隨即被學校的貼心設計打動。校園內設有「貓貓Cafe」，讓學生在情境互動中沉浸式學習英語，告別死記硬背；校方更刻意將教職員辦公室設在中一樓層，以便隨時支援新生。
最令刑太難忘的，是黃校長當天親自與她們傾談了兩個小時，事無巨細地解答課程疑難：「這讓我們覺得很窩心。在內地，校長往往高高在上，根本不可能這樣聊天。而且內地老師在群組多是通報遲到或欠交功課，很少從心理層面關愛學生。但陳中的黃校長和老師在微信群裡有問必答，極具耐性。」面對即將到來的9月開學日，刑太的女兒如今充滿期待，目前正積極苦練廣東話，盼望盡快適應充滿關愛的香港校園生活。
學校四大措施支援人才家庭
黃建豪校長表示，校內現有約30名來自人才家庭的學生。他們背景多元，雖需時適應本地課程與語言環境，但學習動機強烈，不少科目尤其數學成績頗為優異；這批家長亦多具備高學歷，從事金融、創科及貿易等專業。
早前學校在教育展上收到近百份入學申請。黃校長指出，學校有四大措施支援包括人才家庭在內的所有學生及家長，包括辦學團體特意購買校巴，縮短跨境學生的每日通勤時間；同時設立星海同學會家長微信群組，由校方直接解答家長疑難。其次是推行「師生心連心計劃」協助中一新生適應，老師會定期舉辦各類活動，如與學生共進午餐、玩桌遊、製作手工藝及與貓貓互動等，紓緩學習壓力並增進師生感情。最後是支援海外升學與全面發展，針對人才家庭的國際視野及海外升學需求，校方積極支援學生考取TOEFL、IELTS等國際英語認證，並鼓勵參與各類比賽以發揮所長。
賽事的參與者來自全球逾40個國家和地區，整個賽事除了清水外不設其他補給，選手需要於為期7日的賽程中，自行背負所有裝備，包括睡袋、替換衣物，以及全部食物，夜晚須露宿於大會搭建的帳幕中，是一項相當艱苦以及高度考驗參賽者耐力的沙漠馬拉松比賽。