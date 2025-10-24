高主教書院推「善用非濫用」AI策略　英文課AI輔助配合學生互動

面對人工智能（AI）在不同領域廣泛應用，高主教書院始終堅守「堅毅力行」的校訓與培養學生洞監力及憐憫心的育人目標，不盲目追逐技術潮流，而是以「善用非濫用」為核心原則，將 AI 與學科教學、服務中學習（Service Learning）深度融合，既發揮AI的價值，又不偏離教育的本質，培育具洞察力輔憐憫心的新一代。



高主教書院去年開始在不同學科引入AI元素，學校的目標絕非「為科技而科技」，而是以AI作為輔助學與教的工具，而非取代人際互動的手段。（鄭子峰攝）

英文課堂實踐 回歸溝通對話

在中二年級的英文課堂上，英文科主任梁宇畋正透過自行編寫的英語學習聊天程式，與學生展開生動的語言互動。一名男學生透過POE平台與動漫角色「火影忍者」對話，運用「轉述句」（Reported Speech）技巧進行總結，展現了將科技融入語言學習的創新教學方式。

經過一輪熱身，當學生掌握基本文法結構後，梁主任隨即鼓勵學生對談，課室氣氛頓時活躍起來，學生們紛紛互相交流，更有學生主動與在場觀課的何泰安校長展開對話，再以轉述句向全班轉述對話內容。這種先以師生引導、AI輔助預習，再人際互動的教學設計，平衡了對科技及人與人溝通的追求。

中二學生主動與在場觀課的何泰安校長以英語展開對話，之後用「轉述句」技巧向全班總結剛才對話內容。（鄭子峰攝）

何泰安校長自去年上任以來，即在英文等科目率先引入AI教學理念。他明確指出，學校的目標絕非「為科技而科技」，AI應當作為輔助學與教的工具，而非取代人際互動的手段。

談及如何實現「善用而不濫用」的目標，何校長坦言，學校教師團隊透過持續的專業交流與經驗分享，共同探索AI與教學的最佳融合方案。

英文科主任自主開發教學資源獲獎

以英文科為例，科主任梁宇畋自2017年起探索電子教學，去年更正式將 AI 系統應用於課堂，並與教師團隊合作自主開發基於 POE 平台的應用程式與教學工具，形成了獨具特色的 AI 教學模式。他堅信，AI 的核心價值在於減輕重複性練習負擔、提供即時反饋，而非替代學生的思考與表達。

高主教書院英文科教師團隊合作無間，憑藉自主研發的電子教學資源， 分別榮獲香港大學電子學習發展實驗室電子教學獎23／24 金獎及AI特別獎，以及24／25電子教學獎銅獎。（左起）楊嘉恩，錢芍而，副科主任李俊希，校長何泰安，科主任梁宇畋，張顯奇，梁志澎。（鄭子峰攝）

在具體實踐中，英文科根據不同年級與學科重點，設計了針對性的 AI 應用場景。對於語法學習，教師會將課堂筆記導入 AI 系統，學生可隨時提問疑難點，系統不僅給出解答，還會生成對應練習題幫助鞏固。

在寫作訓練方面，梁主任更開發了符合文憑考試水平的改文工具，能夠模擬評卷標準給出分數與修改建議，讓學生在課後也能獲得專業反饋，大幅提升自主學習效能。

（鄭子峰攝）

梁主任與校內英文科教師團隊合作無間，憑藉自主研發的電子教學資源，分別榮獲香港大學電子學習發展實驗室電子教學獎23／24 金獎及AI特別獎，以及24／25電子教學獎銅獎。

AI應用融合服務學習 讓同學解決真實社會需求

高主教書院亦進一步將 AI 的應用進一步延伸至服務學習（Service Learning）領域，通過跨學科合作讓學生解決真實社會需求。

電腦科主任兼STEAM統籌主任黃梓洋指出，科技應與人結合，於是在STEAM學習中融合學校重視的服務學習元素。（鄭子峰攝）

負責項目的電腦科主任兼STEAM統籌主任黃梓洋表示，計劃去年率先在中二開展，學生首先走入社區探訪長者，透過細心觀察與耐心溝通，發掘他們生活需求，學生分組提出解決方案，並運用 AI 工具優化產品設計與功能實現，及後與社福基構明愛合作，由一班長者以用家角度，向提出方案學生表達意見。

高主教書院與明愛合作，由一班長者為學生設計的AI 工具優化產品設計（高主教書院提供圖片）

學生克服心理關口 從溝通對話中了解長者所需

參與項目的學生葉柏朗表示，自己性格內向不太懂與人溝通，在與長者見面初期曾出現「冷場」，後來終於克服心理關口，開始從長者日常對話中，留意到他們擔憂會有隱性疾病，於是與團隊設計出「智能馬桶」，希望透過及早便識糞便來監察長者健康變化。

另一學生余雋熙稱，探訪長者過程中，讓他體驗到有時簡單的關心及一句問候，已能令長者開心，讓他認識到任何人都有能力去幫助別人。

高主教書院學生表示透過真實探訪，理解不僅要有憐憫之心，更要有智慧地提供幫助，讓服務對象感受到尊重與溫暖。（高主教書院提供圖片）

學生朱蔚芯及莊熙𢅛均表示，服務學習讓他們走出舒適區，他們坦言，從前對獨居長者的印象停留在「需要被照顧的弱勢群體」，但實際接觸後才發現，他們大多有獨立生活的能力，僅是在某些方面需要輕微協助，讓學生理解不僅要有憐憫之心，更要有智慧地提供幫助，讓服務對象感受到尊重與溫暖。

高主教書院獲23／24年度第三屆愛心行動獎嘉許狀。愛心行動獎由浸信會愛群社會服務處、教育局和香港教育大學聯合舉辦，以表揚年青人在過去一個學年熱心服務社區。（鄭子峰攝）

黃主任表示，跨學科協作為服務中學習注入多元角度，如生活與社會科（現在公經社科）探究長者的生活需要及消費模式，定立服務實踐的方向；科學科了解長者生理需要協助確保產品合理性；電腦科結合科技創作出不同產品改善長者生活；藝術科則旨在優化產品外觀與展示方式，使長者更容易理解使用；宗教科則引導學生思考服務的本質是「關懷與陪伴」，而 AI 只是提升效率的工具。