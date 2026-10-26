李勁華博士談AI　東華三院辛亥年總理學生認識科技與社會

人工智能（AI）近年逐漸融入日常生活及社會運作，從企業招聘、網絡分析，以至政府公共服務，均開始應用大數據及演算法。為讓學生了解AI如何影響社會及人們的日常生活，「01教育」團隊日與東華三院辛亥年總理中學，邀請中文大學社會學系李勁華博士主持「AI在社會科學的應用」講座，從社會科學角度拆解AI的實際應用，同時引導學生思考科技背後涉及的公平、人權及判斷問題。



AI走進企業招聘 虛擬面試分析求職者

李博士首先以企業招聘為例，分享現時部分大型企業已開始利用AI軟件協助進行虛擬面試。AI除了分析應徵者的回答及表現，甚至能透過影像分析眼神是否集中等表現，嘗試判斷求職者的狀態及能力，東華三阮辛亥年總理中學的學生在聆聽過程中表現投入，積極思考科技與現實職場的關係。

他提醒學生，當AI愈來愈多參與招聘等重要決策，大家亦需要思考相關判斷是否一定準確，以及單靠數據分析人的表現是否足以反映一個人的能力與性格，讓學生從日常熟悉的求職情境，理解科技與社會之間的關係。

李勁華博士向辛亥年總理中學學生分享AI於企業招聘中的實際應用。（陳順禎攝）

網絡足跡成數據 AI如何「認識」一個人？

講座亦探討AI如何透過網絡世界留下的大量數據分析個人行為。李博士指出，人們在網上瀏覽、搜尋及互動時會留下不同「數碼足跡」，AI可以利用相關資料進行分類及標籤，進一步推測一個人的性格及行為模式，學校期望透過此課題，提升學生的網絡安全意識與資訊素養，讓學生明白在使用社交媒體及網絡服務時，除了享受便利，更需提高對個人數據私隱的警覺性，成為具責任感的數碼公民。

這亦帶出資訊私隱及數據應用的重要議題。學生了解到，日常使用社交媒體及網絡服務時，看似零散的行為數據，經過AI分析後可能形成對個人的另一種「描述」，因此面對科技發展，除了懂得使用AI，亦需要提高對個人數據及資訊運用的警覺。

學生專心聆聽李博士講解網絡足跡與AI數據分析的關係。（陳順禎攝）

AI應用公平性的關注

李博士再引導學生思考AI應用於人道及人權議題時可能出現的問題。現時部分政府機構則開始利用AI大數據及演算法進行分類，協助找出可能不符合資格或涉嫌福利詐騙的個案。

然而，李博士指出，機器學習亦有出錯的可能。當AI根據既有數據作出判斷，一旦分類出現偏差，真正處理個案時便可能造成不公平；而要讓系統重新學習及修正，亦需要時間。因此，當AI涉及社會福利、人權等需要高度人性化處理的議題時，若過度依賴機器判斷，缺乏彈性便可能產生問題。

李博士以社會福利審查案例，引導學生思考AI決策涉及的公平與人權問題。（陳順禎攝）

科技愈智能 人類判斷愈重要

是次講座透過企業招聘、網絡數據及社會福利等生活化例子，讓學生理解AI並非單純的科技工具，而是逐漸參與社會運作及影響人們生活。李博士亦藉此鼓勵學生，在享受AI帶來便利的同時，應保持慎思明辨，了解數據背後的限制及可能存在的偏見。東華三院辛亥年總理中學未來亦會繼續積極引入多元化的跨學科學習活動與專家講座，幫助學生在AI快速發展的時代中，既掌握前沿科技知識，亦具備獨立思考、理性分析及人文關懷的能力，為迎接未來挑戰作好充分準備。《香港01》「01教育」團隊期望透過不同跨學科講座，讓學生從真實社會案例認識科技發展，培養資訊判讀及理性分析能力，在AI快速發展的時代，思考科技與人之間應如何取得平衡。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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