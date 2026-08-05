校園天地｜般咸道官立小學跨學科課程　學生知行情並重守護海洋

「保護海洋不只是大人的事，我也可以做點甚麼！」 般咸道官立小學四年級的同學在完成以聯合國可持續發展目標（SDG 14）「水下生命」為核心的跨學科課程後，堅定地道出這份公民覺醒。這所一向注重學生全人發展的官立小學，今年打破傳統學科界限，透過豐富多元的校本跨學科活動，帶領學生從校園走入社區，將書本知識轉化為守護海洋的實際行動。（內容由般咸道官立小學提供）



同學們透過細心觀察，領略海洋生物的多樣性與生態奧秘。 （般咸道官立小學提供）

緊扣時事大格局：從國際視野到國家責任

校長李明佳表示：「真正的學習絕不局限於紙筆課本，要在行動中體驗。我們堅持為學生提供真實平台與觀眾，讓他們實踐公民素質。」課程緊扣聯合國SDG 14，並結合聯合國《海洋生物多樣性協定》於 2026 年 1 月正式生效、我國成為首批締約國之一的時事，成功將宏觀國際視野與國家責任感春風化雨般植入學生心中。

同學跟隨校長和老師前往海洋公園，展開他們的海洋探索旅程。（般咸道官立小學提供）

跨學科學習：打破學科邊界，實踐「知、情、行」

如何將國家擔當轉化為小學生的責任感？課程統籌主任黃茵淵表示，這正是教學團隊要突破的核心。學校參加教育局「小學跨語文科協作學習社群」計劃，獲「大教育平台」支持，以中文、英文科為核心主軸，帶動人文、科學、圖書及視覺藝術科，圍繞「知、情、行」建構立體學習旅程。學生在過程中感受深刻。

有同學表示，以往去海灘只顧玩樂，如今會自覺留意垃圾，因為明白每件塑膠都可能危及海洋動物。寫信給人類的活動更讓不少學生動容，有學生形容當下彷彿化身海龜，真切體會到隨手丟棄的吸管對海洋生物而言是生死關頭。專家講座讓學生驚覺香港海域生態豐富卻脆弱，實地考察時親眼目睹被塑膠纏繞的海龜模型，更令他們決心自備購物袋。而教導幼稚園小朋友的經歷，則讓學生感到自己不僅是學習者，更能肩負傳遞知識的責任，真正長大了。

海洋保育大使聚精會神地觀察生態魚缸，探索當中的微妙生態平衡。（般咸道官立小學提供）

走入家庭見成效：教育最動人的成果

副校長陳曉虹分享，許多學生表示，看到塑膠用品便聯想到海龜受苦，進而主動拒絕使用；不少家長驚喜反饋，孩子回家變身嚴格「環保大使」，監督全家垃圾分類與減塑。從校園到家庭，從知識到行動，這趟守護海洋的學習旅程，不僅讓學生學會關心遠方的海洋生物，更讓他們懂得：每一份微小的堅持，都能匯聚成改變世界的力量。這份由課程點燃的公民意識，將伴隨他們繼續成長，在未來每一個生活瞬間，持續為海洋、為地球發聲。同學們化身為各式海洋生物，以生動的肢體與童真的語調

（內容由般咸道官立小學提供）

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