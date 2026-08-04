校園天地｜聖本德中學挑戰自我　勇闖麗江香格里拉高海拔之地

面對高原反應與體能極限，你會退縮嗎？繼去年征服神山後，聖公會聖本德中學19名師生剛於六月下旬圓滿完成「雲南麗江香格里拉徒步之旅」。本校已連續兩年參與登山家曾志成先生發起的「中學生登山基礎培訓計劃」，學員歷經八個多月嚴格的山藝與團隊訓練，最終選了地勢險要的雲南高原作為終極試煉場。（內容由聖公會聖本德中學提供）



師生們背靠虎跳峽邊緣與玉龍雪山之下（聖公會聖本德中學提供）

攀山涉水 圓滿完成三大高海拔挑戰

本次雲南之旅於6月27日正式啟程。師生們連同專業教練團隊抵達海拔2400米的麗江市，翌日清晨便迎來第一個考驗──「虎跳峽」徒步挑戰。隊伍於著名的「茶馬古道二十四道拐」出發，目標是在入黑前完成長達18公里的險峻山路。同學們負起背包、手持登山杖，在峭壁邊緣與崎嶇山道上前行。雖然體力消耗極大，但置身於巍峨高山與金沙江波濤洶湧的深谷之中，大自然的鬼斧神工讓大家深深沉醉，更展現出團隊迎難而上的激昂鬥志。

旅程第三天，團隊首先參觀了天然乳白梯田「白水台」，隨後移師至海拔3200米的德拉牧場營地。該牧場綠草如茵、雲霧繚繞，同學們在此體驗採摘野生菇菌的牧場生活，入夜後更在舒適的帳篷營地內品嚐道地火鍋，在大自然懷抱中感受難得的悠閒與溫馨。

由碳酸鈣沉澱形成的天然乳白梯田「白水台」（聖公會聖本德中學提供）

團隊們走過滿佈泥濘的山徑抵達約海拔3700米的蘭花坪（聖公會聖本德中學提供）

踏入第四天，同學們要在8小時內，由海拔3200米的德拉牧場急劇爬升1000米至哈巴黑海（4266米），並於即日折返。接近山頂時風雨交加、冷雨撲面，隊員們頂著寒風，踩著濕滑泥濘的斜坡咬牙前行。縱然渾身濕透，大家仍心手相連，無懼艱險。當隊伍克服重重險阻，在終點哈巴黑海展開活動橫額的那一瞬，臉上盡是征服極限的自豪！

步入第五天，隊員們雖已身心疲憊，但仍咬緊牙關，僅用不到3小時便成功攀登海拔3465米、叢林山徑陡峭且怪石嶙峋的麗江文筆峰。在隨風飄揚的藏族五彩經幡下，同學們簇擁在活動橫額旁留下了珍貴的登頂大合照。傍晚，師生們順道遊覽古色古香的麗江古城並享用晚餐，體會中國傳統古建築文化。翌日清晨，同學們懷著依依不捨的心情前往機場，告別這個見證他們突破自我的難忘之地。

師生團隊冒雨攀登終抵達海拔4200米哈巴黑海（聖公會聖本德中學提供）

體悟深刻 聖本德精神薪火相傳

這次高海拔之旅讓師生領略了雲南的文化風光，更磨練了身心，體悟到團隊協作的無價。難能可貴的是，6位曾登神山的學長同行，大方分享經驗並沿途鼓勵學弟妹，充分體現聖本德人「薪火相傳」的精神。誰說同學們走不出舒適圈？他們挑戰自我的毅力與決心值得同學學習，期盼這份迎難而上的堅毅精神融入未來的學習與生活。

師生們成功攀上海拔3,465米之麗江文筆峰（聖公會聖本德中學提供）

（內容由聖公會聖本德中學提供）

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