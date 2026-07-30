校園天地｜深信學校以中國鼓為載體　實踐全人教育與社區連繫

撰文：校園投稿
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節奏不只是音樂的骨幹，更能成為品格培育的橋樑！

基督教香港信義會深信學校（下稱深信學校）近年來以「中國鼓」為載體，巧妙將傳統技藝培訓轉化為深具紀律與温度的生命教育。學校不僅在初小音樂課程中融入中國鼓學習，更成立「中國鼓校隊」，帶領學生從校園走進社區，展現全人教育的成果。（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

（基督教香港信義會深信學校提供）

舞台即課堂：從校內榜樣到社區共鳴

透過定期匯演與接待來賓，學生學習以耐心與細心服務不同年齡層的聽眾，建立自信並成為同儕榜樣。校隊日前獲邀擔任「香港金融中心扶輪社服務團二十周年慶典」表演嘉賓。面對商界與社會賢達，學生們展現從容優雅的姿態，親身體驗技藝如何為慶典帶來光彩與温度，這些都是課本上學不到的公民素養課。

（基督教香港信義會深信學校提供）
（基督教香港信義會深信學校提供）

深信學校與香港金融中心扶輪社攜手合作，成立「雋雅服務團」，中國鼓隊登台獻藝；並於「香港金融中心扶輪社服務團二十周年慶典」擔任表演嘉賓，以傳統技藝為慶典增添喜慶與光彩。

從握棒到齊奏：競賽場上的品格鍛煉與反思

從握棒的穩定度、擊鼓力度的精準控制，到團隊齊奏時的絕佳默契，每一個動作都隱含着對自我負責與團隊合作的深刻教導。面對競賽和舞台的壓力，這群僅三至五年級的隊員們，成功將緊張化為前進動力，以自選曲目《深信鼓韻》於「香港聯校音樂大賽」中榮獲銀獎佳績。這份榮譽不僅是技術上的里程碑，更是學習歷程中的重要節點——隊員們在競賽中學會欣賞對手、坦然面對不足，將每一次經驗沉澱為追求卓越及自我突破的基石。

（基督教香港信義會深信學校提供）

構建全人教育的「三維空間」

深信學校中國鼓校隊超越藝術團隊定位，透過三大維度建構完整學習歷程：在競賽中錘鍊技術高度，讓學生領悟「台上一分鐘，台下十年功」的真諦；在校內演出中釋放情感温度，逐步累積自信，成為同儕榜樣；在社區服務中開拓視野廣度，將所學回饋大眾。深信鼓隊希望透過持之以恆的練習與多元展演，體驗「努力與收穫」的因果關係，將刻苦堅毅內化為終身受用的品格素養。

（內容由基督教香港信義會深信學校提供）

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