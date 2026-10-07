教育城自建教育專屬AI模型　助教師備課評估　重點培訓教師AI素養

人工智能加速走進校園，學校如何善用AI提升教學效能，成為數字教育發展的重要一環。香港教育城董事會主席李漢祥及行政總監林峯昨日於傳媒午宴表示，教育城未來將以支援中小學數字教育及人工智能應用為重點，正籌建配合本地教育需要的大語言模型（LLM），並由今學年起逐步拓展不同科目的「人工智能助理」，協助教師備課、設計教學方案及評估等工作。



香港教育城董事會主席李漢祥（左）及行政總監林峯（右）於傳媒午宴上分享教育城未來數字教育及人工智能發展工作。（盧勁揚攝）

李漢祥表示，人工智能發展迅速，中小學教育是培育人才的根基，教育城近年的工作亦由過去支援學校資訊科技發展，逐步轉向數字教育及人工智能。他認為，面對AI帶來的轉變，教育界需要更有系統地推進相關工作，教育城亦會配合《中小學數字教育發展藍圖》，集中支援學校及教師。

林峯透露，教育城已試行科學科AI助理，協助教師設計教學方案、備課及進行評估，教師反應正面，未來一年會逐步擴展至其他學科。至於教育城籌建的教育專屬LLM，他強調，重點並非由教育城「由零開始」另建一個大型模型，而是建立適合香港教育體系的知識基礎。他表示，教育城會研究如何把整合教育局、考評局、以至是教育城的資料，再配合不同AI模型及技術，發展更切合教育需要的應用。

教師AI素養分層培訓

除了開發AI工具，教育城亦把提升教師AI素養列為未來數年的重點工作。林峯表示，教育局去年底研究顯示，超過五成小學教師及約七成中學教師已在教學上使用AI，反映教師使用AI工具的成熟程度有所提升。

因此，教育城的培訓不只針對AI初學者，而是會按教師不同需要分層設計，由AI基本概念、安全使用及課堂應用，到較進階的工具運用、程式編寫及本地伺服器等均會涵蓋，同時亦會建立教師學習社群及，讓他們交流實踐經驗。他說，相關培訓已推行約一年，累計約1.7萬人次教師參與，內容涵蓋AI素養、課堂應用、健康使用原則及學校行政策略等。

林峯又透露，教育城於9月至11月率先推出「PD星期四」（PD Thursday），以線上及實體形式讓教師於星期四放學後參與培訓，內容包括數據保護、提示詞應用、善用AI照顧學生、教學設計、多媒體及AI生成資源，以及評估、回顧等創新應用。現階段課程合共約12小時，未來亦會因應教師需要逐步加入中階及高階內容。