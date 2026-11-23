中學文憑試（DSE）成績單往往被視為定義前途的唯一標準，但在保良局朱敬文中學，卻為學生提供了多元的成功的道路。學校透過全方位生涯規劃發掘學生多元才能，形成「大手拉小手」的薪火相傳生態。昔日自信不足的少年在咖啡角尋回自我、升讀大學並回校指導後輩；亦有昔日修讀應用學習（ApL）兼獲樂器獎學金的女生，學成後重返母校執教。從「被指導者」蛻變為「指導者」，見證生命影響生命。



保良局朱敬文中學透過全方位生涯規劃發掘學生多元才能，形成「大手拉小手」的薪火相傳生態。（夏家朗攝）

中四入咖啡角考獲證書 李澤鋒：驚就咩都無 有得試就試

出身小康之家的李澤鋒，初中時性格內向且自信不足。轉捩點出現在中四，隨着疫情緩和，班主任馮嘉怡邀請他加入重新運作的學校「咖啡角」，負責統籌並代表學校參加咖啡拉花比賽。

追求完美的李澤鋒在拉花中找到熱情，苦練下終於拉出水準滿意的圖案，取得巨大成功感。這份自信驅使他走出舒適圈，到社區中心擔任導師指導市民拉花技巧，在與民眾接觸後啟發他投身環境政策與改善社區的志向。

李澤鋒中四時獲邀加入學校「咖啡角」，負責統籌並代表學校參加咖啡拉花比賽。（夏家朗攝）

李澤鋒雖然DSE成績未如理想，但在老師推薦與支援下先入讀副學位，今年9月成功透過非聯招（Non-JUPAS）升讀教大綜合環境管理理學士三年級。如今他仍定期回校指導師弟妹，「見到佢哋拉到一杯出得街見人嘅咖啡拉花，我都好開心。」他勉勵師弟妹：「唔好驚，因為驚得太多就會無咗件事，盡量有得試就試、有得做就做！」

如今李澤鋒仍定期回校指導師弟妹。（夏家朗攝）

李澤鋒中六畢業時與學校生涯規劃部主任馮嘉怡合照。（學校提供）

內地插班生克服轉變 邱德江文理兼修奪24分考入城大

學校生涯規劃不僅扶弱，亦助拔尖。應屆畢業生邱德江是由廣東開平來港的中四插班生，面對課程銜接與語言轉變曾感迷惘，但在老師耐性指導下逐步建立信心。自幼熱愛理科的他曾獲國際數學賽獎項，但面對範疇廣闊的理工科目，亦曾因選擇太多而迷惘。幸得學校安排參觀大學資訊日（Info Day），讓他在工作坊與諮詢中確立志向，加上生涯規劃老師指導「A1衝刺、A2穩陣、A3保守」排位策略，最終在文憑試考獲24分成績，考入城大材料科學及工程學系。

令人驚喜的是，這名理科生文理兼備，在校期間兼任中文學會主席，更在全港書法比賽獲獎。邱德江提出獨到的文理哲學：「書法要觀察字體結構、空間圖形，同理科數學嘅圖形結構、邏輯好相似，理科人一樣可以寫得好。」

邱德江（左）在文憑試考獲24分成績，考入城大材料科學及工程學系。（夏家朗攝）

邱德江是應屆的畢業生。（學校提供）

修讀幼教ApL獲啟蒙 黎芷妍回母校教音樂：似湊30個仔女

如果說李澤鋒回校指導是技能延續，黎芷妍老師重返母校任教，則是這份薪火相傳最深切的體現。

立志為音樂老師的黎芷妍，高中時學校更為她申請獎學金買樂器，提供表演舞台。高中時更修讀為期兩年的應用學習（ApL）「幼兒教育」課程。但在兩星期幼稚園實習，讓她認清現實：幼教音樂範疇較窄，僅限打拍子唱兒歌。

黎芷妍重返母校任教音樂科。（夏家朗攝）

在音樂老師指引下，她轉向中學教育，學校又透過「校長推薦計劃」助她升學，最終黎芷妍考入心儀的教育大學。「如果無提早實習，到讀完大學先發現唔啱就太遲！」黎芷妍指，ApL讓她提早學懂教學技巧，套用在中學生身上依然管用。

大學畢業後，她在機緣巧合下獲趙文浩校長力邀回母校任教音樂科。從昔日受助學生變成講台上的老師，她坦言心態轉變巨大：「以前覺得老師好得閒，入行後先發現好似湊住三十幾個自己嘅小朋友，連瞓覺食飯都會諗起佢哋！」她堅持與學生同行，利用舊生優勢拉近距離，這種信任讓教育工作事半功倍。

落實「多元出路」哲學 校長趙文浩：最緊要手握選擇

學校生涯規劃部主任馮嘉怡強調，學校核心在於「多元出路」，「盡量令每一個層次嘅同學都有最理想路線，畢業之後可以繼續尋找人生目標。」學校初中起安排個別諮詢，並合辦「CV工作坊」。

馮主任指，學校初中起安排個別諮詢，並合辦「CV工作坊」。（夏家朗攝）

馮主任（中）表示，學校「盡量令每一個層次嘅同學都有最理想路線，畢業之後可以繼續尋找人生目標。」（夏家朗攝）

校長趙文浩亦指，學校不少學生來自基層，近年大力開拓實習，安排學生到東隅酒店（East Hotel）及唯港薈（Hotel ICON）等地方實習，體驗職場與英語溝通，讓害羞的同學建立自信。

趙校長指，學校近年大力開拓實習。（夏家朗攝）

趙校長表示，安排實習可讓學生體驗職場與英語溝通。（夏家朗攝）

全體高中教師逐一審視學生選科檔案

在制度把關上，趙校長透露中三選科時全體高中教師逐一審視選科檔案，曾有志在醫護工程的高材生誤選文科，校方立即約見家長力挽，確保「揀啱科」對接大學要求。

放榜日邀大專院校代表進駐禮堂諮詢面試

放榜日校方邀請十多間大專院校代表進駐禮堂，提供即時諮詢及現場面試，若需赴外校應考更出動專車接送。趙校長強調，升學最重要是為學生創造選擇，「盡量揸最多嘅Offer喺手，到時先有得揀！」放榜前，團隊亦會備妥推薦信力薦邊緣學生入讀高級文憑，免卻跌入基礎文憑多讀一年。

他又提到學校老師在放榜日清晨已得知成績，面對學生要保持「木無表情」大考演技，「考得好唔會同你拍手High five，考得差亦唔會安慰，費事學生睇到端倪。」趙校長表示，學校長遠目標是希望學生入大學，但深知並非人人能馬上入讀，必定有人順暢、有人迂迴，「但依家個世界唔同咗，只要堅持努力，條路一定喺度，一定會有。」