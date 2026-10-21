AI教育共享｜AI時代的科技教育：培育有溫度的社創創造者

文：香港津貼中學議會、香港中文大學校友會聯會陳震夏中學STEAM教育統籌、科技學習領域聯絡人羅何威老師

人工智能技術飛速發展，為學界帶來了全新的教學契機。本校近年致力推動「研究型中學」的發展，並以「融科致學 拓思明理」、「親歷躬行 立己達人」為關注事項。作為前線教育工作者，我們深信科技不應流於炫技，而應以人為本；AI 不應只被學生視為「找答案的捷徑」，更應是轉化創意、連結社區的強大推手。



為了讓學生從被動的科技用家，蛻變為懂得關懷社會的創造者，我們全面革新了初中科技課程。以往學生學習方塊式編程（Block-based coding），雖有助入門，但當要製作能落地應用的複雜程式時往往耗時甚巨。為此，我們引入了「對話式編程」（Vibe Coding）的概念。學生只需專注梳理創意，透過自然語言與 AI 溝通便能生成程式。這種設計讓我們能騰出空間，規劃出一個橫跨中二至中三、從「利己」走向「利他」的跨學年 AI 學習歷程。

中二「智學創意」：拆除技術高牆，激發自主解難

學習歷程以中二級的「智學創意」為起點。學生化身教育遊戲開發者，針對自身及同學在各科的「溫習痛點」設計網頁程式。當發現只需清晰的文字指令，天馬行空的點子便能瞬間化為真實的應用程式，學生的學習動機被徹底激發。例如，有熱愛中國文化的同學留意到中史科常需死記硬背，於是運用 AI 寫出了一個具備虛擬互動功能的「古人對話程式」。這階段的實踐，讓學生建立了「我有能力解決問題」的強大自信。

學生在「智學創意」課程中，將個人興趣與學習需要融入程式設計，既推廣自己喜愛的學科，也嘗試協助自己及同學克服學習難點。作品包括介紹古代詩人及經典詩作的「古代詩人交流會」、結合虛擬化學實驗與寵物養成元素的科學遊戲，以及英語詞彙學習小遊戲。（作者提供）

中三「智健創意」：結合硬件應用，以AI放大同理心

帶著這份自信升上中三，「智健創意」課程引導學生將目光轉向社會，結合實體智能健康套件，為長者等弱勢社群設計健康輔助程式。為了深化同理心，教師團隊運用 AI 開發了專屬的「同理心對話工具」。在動手編程前，學生需先與 AI 模擬的長者或特定受眾對話。這段虛擬互動點出了受眾的真實生活困難，促使同學主動推翻原有設計，重新鑽研使用者介面（UI/UX），務求令作品真正切合受眾所需。

「AI 反思導師」總結：創意、價值觀教育與人文關懷的交匯

在「智健創意」課程，除了每節的反思外，在課程尾聲，同學透過教師製作的「AI 反思導師」獲取個人價值觀分析報告。同學在閱讀報告後驚訝地發現，自己在優化程式的過程中，已不知不覺間實踐了同理心與堅毅精神。

回顧這段跨學年的學習歷程，我們深切體會到：若只依賴 AI 代勞，成果注定受限；但當學生投入龐大的創意與人文關懷，AI 便會給予更多驚喜。科技越是發達，人類的同理心與解難意志便越顯珍貴。

走出課室：建立社創風氣，連結真實社區

這套結合科技與人文的課程，成功在校內建立起濃厚的社創創科風氣，鼓勵學生將課堂所學帶到真實舞台。在上學年，本校初次參與「香港創科展」，慶幸有兩支隊伍憑藉回應視障人士及長者需要的發明成功入圍並取得優異獎，同學們更有機會在會展向公眾自信地展示研究成果。此外，在市建局與理大合辦的社會創新比賽及其他的全港性創客、社創創科比賽中，本校學生亦憑藉科技結合人文關懷的方案，亦獲得專業評審的嘉許與肯定。雖然只是初起步的嘗試，但這些經歷印證了學生已具備將科技連繫社區的能力。我們深信，這群經歷過 AI 啟發的年輕人，定能善用科技連結社區，成為有溫度、肯承擔的社會創新人才。

本校「衣靠 AnyWear」及「憶路守護」（KeepTrack）兩個項目入圍香港創科展，並於香港會議展覽中心展出。同學將對社會的關心化為具體作品，耐心向公眾介紹設計理念及研究成果，分享希望以科技幫助他人的初心。圖為「衣靠 AnyWear」團隊向參觀者介紹協助視障人士的方案。（作者提供）

學生參與由市區重建局與香港理工大學應用社會科學系合辦的「市建局 × 理大點亮社會創新比賽2026」，成功入圍全港8強並獲頒入圍獎。圖為同學匯報針對市區更新項目提出的社區優化方案。（作者提供）

學生參加「AI × HK OpenCup 2026」比賽，在一天的集訓營（Bootcamp）式比賽中學習運用人工智能，即席製作以精神健康為主題的程式，並以英語匯報設計理念及成果，最終獲頒「Pitching Excellence Award」。（作者提供）