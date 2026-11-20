近年學生精神健康問題備受關注，學校如何及早識別及支援有情緒困擾的學生，成為教育界的重要課題。博愛醫院鄧佩瓊紀念中學校長劉家豐表示，近年學校銳意提升學生的幸福感，希望透過各科組的學習活動培養同學的正向思維，加上校內不同年級的學生情緒個案均有上升趨勢，部分學生甚至在升讀中學前已出現情緒問題。他認為，單靠講座未必能讓學生在情緒低落時即時想起減壓方法，用遊戲化的方法相對容易打入小朋友的世界。因此，學校決定引入遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，並計劃由中一至中六全校推行，讓學生透過日常任務及靜觀練習，逐步建立照顧情緒的習慣，同時將家長納入情緒教育支援網絡。



遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」由《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發，參照了市面熱門遊戲類型，再結合手機、iPad及AR／VR等跨平台體驗，將靜觀練習融入學生及家長的日常生活。



博愛醫院鄧佩瓊紀念中學校長劉家豐（中）、訓育組譚及輔導組陳主任，均認為透過遊戲化設計及手機應用程式，能以較輕鬆的方式接觸學生，讓他們在日常生活中反覆練習。這亦是學校決定由中一至中六推行「靜觀星球」的原因之一。（湯致遠攝）

劉校長表示，學校近年不同年級學生的情緒及精神健康個案均有上升趨勢，部分學生甚至在升讀中學前，已經出現情緒困擾，反映問題未必單純源於中學階段的學業壓力。他認為，學生來自不同家庭及社會背景，面對的人際、家庭及個人成長挑戰各有不同，學校需要及早提供支援。

學生遇困難未必願意主動求助

從學校觀察所得，不同年級學生面對的困難亦有所差異。劉校長指出，初中學生較多涉及家庭關係及同儕相處問題；當踏入中三、中四，部分學生會對個人身份及未來方向感到迷失；至高中階段，學業及公開試壓力則逐漸增加。劉校長說，部分學生即使遇到困難，也未必願意主動向老師求助，令學校更需要尋找容易讓學生接受的介入方式。

他認為，傳統講座或工作坊雖然能傳遞情緒管理知識，但學生未必能在情緒低落的當下，立即回想起曾經學過的方法。相反，透過遊戲化設計及手機應用程式，能以較輕鬆的方式接觸學生，讓他們在日常生活中反覆練習。這亦是學校決定由中一至中六推行「靜觀星球」的原因之一。

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學校長劉家豐表示，傳統講座或工作坊雖然能傳遞情緒管理知識，但未必能令情緒低落的學生在當下回想起曾學過的方法，相反，「靜觀星球」能以較輕鬆的方式接觸學生，讓他們在日常生活中反覆練習。（湯致遠攝）

提供情緒緩衝 有助停下當刻的負面念頭

輔導主任陳老師表示，不同年級學生有不同需要，「靜觀星球」的遊戲化介面及內容，能讓不同年齡層的學生按自身需要使用。

她特別提到，「靜觀星球」的價值不只在於平日培養情緒管理能力，更可能在學生情緒出現危機時發揮作用。她指出，學生情緒低落或遇到突發困難時，有時是在深夜，未必能即時找到老師或其他人傾訴。如果學生能透過「靜觀星球」內聆聽舒緩音樂，或跟隨當中的內容能令崩緊的情緒放鬆，「至少有機會讓他們停下當刻的負面念頭，爭取時間待翌日回校後再向老師求助」。她坦言，「靜觀星球」雖然未必能單獨解決學生的問題，但若能在關鍵時刻提供一個情緒緩衝，讓學生有機會等到有人伸出援手，已具有一定意義。

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學校長劉家豐指出，「靜觀星球」介面走動漫可愛風，正合時下年輕人喜好。

每日短時間練習 關鍵時刻成情緒緩衝

此外，陳老師亦看重 「靜觀星球」的日常練習及後台功能。她指出，學生可透過每日任務反思當日心情，認識不同情緒及學習舒緩技巧。教師亦可透過後台安排任務，留意學生的情況。她說，有些學生習慣將情緒藏在心裏，不會主動求助，若能配合班主任的觀察及後台資料，有助及早留意有潛在需要的學生，避免待問題發展至臨界點才介入。

輔導主任陳老師指， 「靜觀星球」的後台數據，有助教師及早留意有潛在需要的學生，避免待問題發展至臨界點才介入。（湯致遠攝）

讓家長了解情緒教育 減少跨世代衝突

除了學生，家長教育亦是學校採用「靜觀星球」 的重要考慮。劉校長表示，學校過往舉辦家長講座及工作坊，惟中學家長的參與程度往往不及小學階段般積極，部分家長因工作繁忙，加上子女漸長、希望給予更多自主空間，參與學校活動的次數亦有所減少。

劉校長表示，學校希望透過「靜觀星球」同時接觸學生及家長，讓家長在日常生活中也能接觸情緒教育內容。（湯致遠攝）

他認為，學生的情緒困擾有時亦與家庭溝通及管教方式有關，例如手機使用、生活習慣及親子之間的世代差異，都可能成為衝突來源。因此，學校希望透過「靜觀星球」同時接觸學生及家長，讓家長在日常生活中也能接觸情緒教育內容。

劉校長希望透過「靜觀星球」同時接觸學生及家長，讓家長在日常生活中也能接觸情緒教育內容。（湯致遠攝）

家長一句「捱埋佢」 有時反成二次傷害

陳老師指出，不少家長仍習慣沿用上一代「死撐」的觀念，當子女遇到困難時，往往會以「捱埋佢」、「加油」、「大家都係咁」等說話安慰。然而，這些說話雖然出於好意，對正處於情緒困擾的學生而言，卻可能帶來額外壓力，甚至構成二次傷害。

她認為，家長需要重新認識精神健康及情緒問題，明白不開心、憤怒或焦慮都是正常情緒，不應簡單以責備或比較回應子女。家長亦要學習辨識及理解子女的感受，讓他們願意表達及尋求協助。她期望，透過 App 內供家長使用的帳戶及短片內容，讓家長利用日常零碎時間認識情緒健康，減少單靠講座傳遞資訊的限制。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

嚴中有愛 以活動建立自信及歸屬感

除了引入數碼工具，學校亦透過不同校本活動推動學生精神健康。訓育主任譚副校長表示，校內學生整體情況相對平穩，學校更重視從小培養學生的自律能力及自信心。他今年與輔導主任及課外活動主任推行「佩瓊人」活動，主要面向初中學生，透過簡單的團體及課後活動，讓學生嘗試新事物，學習與同伴合作完成目標，逐步建立自信及個人形象。

訓育主任譚副校長表示，學校今年與輔導主任及課外活動主任推行「佩瓊人」活動，透過簡單的團體及課後活動，逐步建立自信及個人形象，推動學生精神健康。（湯致遠攝）

在管教方面，譚副校長形容，現今教育需要在原則與理解之間取得平衡，既要堅守紀律要求，亦要理解學生行為背後的原因，給予他們表達及發揮的機會。他認為，嚴格不代表缺乏關懷，教師既要讓學生明白規矩，也要讓他們感受到支持。

陳老師補充，學校亦會舉辦手作、情緒教育攤位及留言打氣板等活動，讓不擅長口頭表達的學生透過書寫抒發感受。考試季節亦會安排低年級學生為中六師兄師姐製作咖啡及送上打氣包，營造互助互愛的校園氣氛。

劉校長說，學校近年希望提升學生的幸福感，每年舉辦五至六個興趣小組，讓學生在繁忙的學習生活中有喘息空間，亦藉此加強師生及同儕之間的聯繫。他強調，「靜觀星球」是學校支援學生精神健康的其中一環，期望配合教師關懷、家長教育及校本活動，讓學生不但懂得認識自己的情緒，更能在面對困難時，知道如何照顧自己及主動尋求協助。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用，學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

讓靜觀種子紮根校園與家庭

「靜觀星球」系列活動旨在證明心理健康教育可以是具備溫度且充滿趣味的。透過與專業導師的合作，學生與家長共同掌握了一套實用的紓壓技巧。這次聲頻療癒之旅成功在參與者心中種下了靜觀的種子，提醒每一位家長與學童：無論外界環境如何變遷，適時關照身心靈、擁抱當下的寧靜，是守護健康成長的重要力量。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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