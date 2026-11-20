文：香港教師會李興貴中學STEAM教育主任黃廷峰老師

香港教師會李興貴中學推動人工智能教育 培育創新人才貢獻社會

在人工智能急速發展的時代，教育不再只停留於知識傳授，更重視啟發學生思考、創作與實踐。香港教師會李興貴中學一直深信，每一位學生都擁有獨特才華與無限潛能。學校透過「思+設計與科技創意室」，為學生打造一個融合人工智能、設計思維、科技創意與價值教育的學習空間，讓同學敢於突破框架，盡情發揮創意，成就屬於自己的「infinity」無限可能。



（作者提供）

「思」，代表思考，是學生追求知識、探索世界的第一步；「+」，則象徵加強、連結與成長。學校期望學生不但在學業上精益求精，更能在創作與協作過程中，培養誠信、尊重、勤勞、堅毅等正確價值觀。透過不同AI及科技項目，學生在團隊中學習溝通、實踐、反思與改進，並以智慧與勇氣迎難而上，將創意思維轉化為具意義的成果。

在「思+設計與科技創意室」中，LHK積極擁抱新興科技，將人工智能應用於航天探索、影像創作、遊戲設計及價值觀教育等範疇，充分展現學校在AI教育上的成果。

思+設計與科技創意室。（作者提供）

AI機械狗宇宙探索：讓科技學習走進未來

學生透過AI機械狗學習「高自由度仿生結構」與「AI視覺及大模型互動」的應用，探索人工智能如何與機械工程、編程及航天科學結合。

在項目中，同學運用LLM及編程技術，設計AI機械狗與人互動的功能，包括智能對話、拋磚接磚、手勢操控及情緒探測等。同時，學生更加入航天任務元素，思考AI如何協助未來太空探索及科學探究。學習過程中，手提電腦會即時顯示AI機械狗的程式碼及運作回饋，讓學生能實時觀察、測試與修正，提升投入感與解難能力。這項學習經歷不但讓學生掌握前沿科技，更培養他們勇於嘗試、持續改良的創新精神。

AI機械狗辨識物品編程。（作者提供）

AI機械狗手勢識別及LLM校本課程。（作者提供）

AI機械狗手勢識別及LLM校本課程。（作者提供）

AI禁毒微電影：以科技傳遞正向價值

AI教育不只是技術訓練，更可以成為推動社會關懷的重要工具。在「AI禁毒微電影」項目中，學生運用人工智能協助劇本創作、分鏡生成、影片剪接及音樂配樂製作，創作出具教育意義的微電影作品。

禁毒微電影-[釣魚線下的幻象]劇照。（作者提供）

透過AI輔助，同學能更有效地將創意轉化為影像語言，從構思故事、塑造角色，到營造氣氛及傳遞訊息，均展現出高度創意與協作能力。作品以禁毒為主題，宣揚健康生活及正確價值觀，鼓勵年輕人遠離毒品、珍惜生命。

以AI工具製作禁毒微電影，並於戲院公開上映。（作者提供）

這項目不但展示了LHK學生在AI創作方面的潛能，更讓他們明白科技可以服務社會，青年亦能以創意承擔責任，為建設健康、無毒的香港盡一分力。

VR宇宙探險遊戲：由校園出發 走向浩瀚宇宙

另一項令人眼前一亮的成果，是學生創作的「VR宇宙探險遊戲」。同學將課堂所學與創意思維結合，利用ROBLOX平台建構一個融合航天科技與LHK校園特色的虛擬世界。

遊戲以李興貴中學校園為起點，玩家化身LHK學生，踏上宇宙探險旅程，完成不同航天任務。透過VR眼罩，使用者能以第一身視角體驗遊戲世界，並以互動方式操控虛擬角色執行任務。遊戲內容亦融入國家航天知識，讓學習變得更具沉浸感與趣味性。

VR LHK太空探索之旅遊戲畫面。（作者提供）

在AI的協助下，學生在角色設計、建築物建模、遊戲引擎設定及錯誤修正等方面的技術門檻大大降低，使他們能更專注於創意發想、任務設計及學習內容整合。這正好體現人工智能在教育中的價值——不只是提升效率，更能釋放學生的創造力。

以AI成就學生 以創新貢獻社會

創新為LHK學生帶來成長，也為教育注入新的可能。香港教師會李興貴中學透過「思+設計與科技創意室」，讓學生在真實而具挑戰性的學習情境中，接觸人工智能、編程、機械、影像創作、VR遊戲設計及航天科技等多元領域。

更重要的是，學校重視科技與價值教育並行，鼓勵學生將創新成果與他人分享，傳遞正向價值，關心社會需要。從AI機械狗到禁毒微電影，從VR宇宙探索到航天任務設計，LHK學生不斷以行動證明：創意可以改變學習，科技可以連繫世界，而青年更可以用智慧與熱誠貢獻社會。

展望未來，香港教師會李興貴中學將繼續推動AI教育，培養學生的創意思維、科技素養與社會責任感，讓每一位同學都能在「思+」的啟發下，盡情學習、勇敢創造、發光發亮，成就自己，貢獻社會，開拓無限可能。