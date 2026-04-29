AI教育共享｜AI作詞？作曲？拍MV？

文：香港津貼中學議會、東華三院李嘉誠中學黃永康副校長

數字教育是本港教育發展的重心，如何教育學生駕馭人工智能（下稱AI）是每一個教師也需思考的課題，本校透過公民、經濟與社會科（下稱公經社科）將AI結合價值觀教育，透過要求學生與AI平台協作，從而提升學生的數字素養、培養同理心及正確的愛情價值觀念。



本校是開辦公經社科的先導學校，於前年已率先開辦該科，並以教育局提供的教材為藍本自編教材，靈活設計多元化的學習活動。

（作者提供）

以中二級為例，學生需借助AI平台化身作曲家及填詞人，以「歌說疫情」為主題，分組進行資料搜集，代入大學畢業生、空中服務員及餐廳老闆等角色，研究新冠疫情如何影響不同市民的生計及日常生活，繼而運用AI平台創作歌詞及歌曲，自行選擇不同的曲風，並配合能反映正面價值觀的歌詞，創作一首歌曲。

中三級方面同樣以AI及歌曲作為學習活動的元素，但這次是充當MV導演，進行名為「愛的協奏曲」的學習活動，學生以分組的形式選擇一首能表達正確愛情價值觀的歌曲，並解說歌曲如何反映正確的價值觀和態度，最後需以AI平台製作一段歌曲MV。

教師在教學過程中嘗試於AI平台輸入不同類型的提示詞（prompt）引導學生反思提示詞（prompt）的重要性，學生亦透過創作歌詞、歌曲及影片，主導學習成果。學生在反思問卷中正面評價課堂的趣味性及運用AI進行學習的效能。早前，本校教師團隊更接受局方邀請，與學界分享相關經驗。

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國際學術期刊《教學與教師教育》（Teaching and Teacher Education）最新刊登的一項研究顯示教師在應對AI教育變革的過程中，教師的正向情緒與成長型教學心態對AI教育發展十分關鍵。固此，在發展數字教育的大趨勢中，除了為教師提供技術支援，如何在心理建設上協助教師團隊在日常課堂中締造成功的數字教育經驗將是不可或缺的發展方向。

不過，在經歷過上文提及的學習活動後，我們發現如何為學生進行心理建設亦至關重要，當學生能從AI平台獲得成功感，他們便有更大機會將AI平台當成個人化學習的工具，而作為教師，設計多元化課業及學習活動也許是其中一個喚醒學生靈魂的方向。