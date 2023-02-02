教育局發信學校指正爭取更好通關條件　提醒跨境生檢查過關證件

跨境學童回港返校在即，教育局向全港有錄取跨境學生的學校校長發信，提醒學校須確保跨境生及其家長檢查學生是否持有效過關證件，即持有效香港身份證或回港證、回鄉證等，有需要時應盡快辦理。



信件亦指入境處已實施申領回港證特別安排，父母及合法監護人可授權學校交表申請回港證，代表可在2月13日或施前到入境處分區辦事處提交。



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教育局：讓學生安全、有序、便捷回港參與面授課

教育局表示，正與內地有關單位聯繫爭取更好復課及通關條件和配套，包括檢疫、健康申報和通關安排，讓他們可以安全、有序、便捷回港參與面授課堂。

該局提醒學校，跨境學生須持有香港身份證或其他有效旅行證件如香港特區護照、簽證身份書或回港證，以及回鄉證，經各個出入境管制站往返香港和內地，故為確保跨境學生能按時回校，學校務必提醒學生及其家長檢查是否持有效證件。

可透過學校辦理換領證件

該局又指，為便利跨境學生，入境處已實施申領回港證特別安排，16 歲以下跨境學生如現時尚未持有香港身份證或其他有效旅行證件，其父、母或合法監護人可授權就讀學校遞交換領回港證申請及領證。

該局續稱，跨境學生在入境香港時可續享有便利過關服務，包括「學童簡易過關程序服務」、「跨境學童 e-道服務」及「免下車過關檢查服務」，以便跨境學生可快捷而有秩序地辦理出入境手續，有關申請須知及申請表格，已上載教育局網頁。

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