首屆大灣區樂善堂盃小學籃球賽　梁銶琚學校學生比拼內地三間小學

2023年大灣區首屆樂善堂盃小學籃球慈善賽今日（8日）於深圳舉行，由樂善堂轄屬小學樂善堂梁銶琚學校與大灣區三所小學深圳市南山區深圳灣學校、廣州協和學校及廣州市白雲區黃邊小學，一同參與是次慈善賽。參加學生為爭奪冠軍出盡全力，盡顯精湛球技及團隊合作精神，最後由廣州協和學校勝出冠軍賽。



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籃球慈善賽由九龍樂善堂主辦，深圳市南山區深圳灣學校協辦，於深圳市南山區深圳灣學校山花館舉行。四支球隊用他們之間的團隊協作、頑強拼搏，他們所進的每一個球、拿下的每一分，都為學校發展及公益慈善作出貢獻。

樂善堂主席李聖根致辭時表示，在迎接74周年國慶及香港回歸26周年之際，組織了今次的籃球慈善賽，為大灣區青少年創造一個以體育為橋樑的交流平台，希望通過比賽加深大灣區青少年之間的了解，拉近距離，進一步激發彼此之間的互動交流。

李聖根提到，因為工作原因，經常輾轉香港、深圳、東莞、江門四地，加上他很喜歡運動，所以很樂意通過體育運動的方式促進大灣區青少年之間的溝通交流。他表示，今天舉辦的籃球慈善賽，旨在為熱愛運動、熱愛籃球的學生，創造一個互相學習的機會，一起享受運動的樂趣。他表示未來樂善堂將舉辦更多類似的活動，希望各球隊積極參與。

比賽結束後，由主禮嘉賓南山區區委常委統戰部部長初慶、中聯辦新界工作部處長廖銘華、深圳市教育局體衛藝處四級調研員魏新華副處長、南山區教育工委專職副書記兼教育紀工委書記歐陽四波、李聖根及常務總理等頒發各個獎項予獲獎隊伍及同學。是次所有參與慈善賽學校皆獲李聖根及信義玻璃控股捐款共15萬元以支持各校體育發展工作。