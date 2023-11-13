直資聚賢｜栽種愛的教育　每個學生都有自己的舞台

文：九龍三育中學梁詠梅校長

「大自然教育」 滋養正向情緒

九龍三育中學本著基督教全人教育方針，看重靈、智、體三方面的均衡發展，致力愛的教育。例如學校以「大自然融入教育」為主題，透過大自然散發出獨有的生命力，培養學生的正向思維和心靈韌性，對改善同學的情緒、人際關係及專注力有顯著幫助。「三育小農圃」、「魚缸造景學會」、飼養鬃獅蜥、開設園藝沿療小組等項目，讓學生透過體驗耕種、學習自然生態規律及照顧小生命，沉浸在自然界散發的正向氛圍中。



中一及中三級分別到米埔及市區公園進行生態考察，在專業導師指導下觀察鳥類及周邊生態狀況。中三級級學習以應用GIS軟件收集數據，瞭解生物多樣性特徵。我曾更親自組織同學及家長進行夜行活動，探索黑夜出沒的各類昆蟲及兩棲爬蟲類生物，是很好的學習經驗。學校更將推出一個以學年為循環的生態考察計劃，深化學習。

緊貼時代創新課程 空間數據技術（Geospatial Technology）學習屢獲殊榮

在全球數碼轉型的大數據年代，Data is New Oil ，讓同學接觸和認識空間數據，學習應用和分析技能，對青少年迎向海量訊息的未來社會是有很重大意義的。自2021年起，學校已開展「空間智慧（Spatial Intelligence）先導計劃」，運用網上平台學習處理數據分析等，本學年更融合在初中電腦科中，所有初中同學都有機會學習空間技術，是本地首間提供同類正規課程的中學。

九龍三育中學同學參加公開比賽，屢獲佳績 : 在發展局「地理訊息系統應用公開賽2022」中，獲得初中組冠軍及高中組優異獎；學生更曾獲邀出席地理空間實驗室主辦的交流分享會，向教育局局長蔡若蓮太平紳士介紹 GIS 技術應用於跨學科學習的成果。另亦在空間數據共享平台大獎（2023）榮獲初中組的季軍、最具創意獎及最貼題獎，高中組亦得優異獎；Eri STEAM盃—ArcGIS故事地圖應用比賽， 30位同學勇奪多項學科獎項；另在2023年大灣區STEM卓越獎（香港區） 獲高中組銀獎。

自2021年起，學校先後3年獲邀擔任創新科技署創新科技嘉年華公開講座主講嘉賓，分享地理空間技術的學與教經驗。發展局空間實驗室邀請擔任講座嘉賓，向教育同工分享如何利用空間數據激發學生潛能。

學校亦會舉行盛大的英語音樂劇，由劇本撰寫到排練均由校內外籍老師負責。選角方面，校方亦有與別不同的準則 :只要願意嘗試及承諾全程參與排練，任何同學都有機會踏上舞台。「只要同學有決心，學校都可以幫到同學進步，因為每位同學該有屬於自己的舞台……」這是我一直的信念。

開創平實而優質的直資中學

學校一直貫徹創校以來七十多年的宗旨，為青少年學生提供優質的全人化教育。學校也關懷社區的需要，在辦學團體支持下，學校雖然收取低廉的學費，但仍堅持以支援同學需要為先，學校每年頒發的獎學金高達約120項，而且絕大部份課外活動及學習班都是不用收費，致力建立平實而優質的直資中學。

九龍三育中學梁詠梅校長（前排左四）。（九龍三育中學）

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

