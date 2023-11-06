直資聚賢｜開拓創科領域　培養社會承擔

文：將軍澳香島中學鍾堯基校長

創校二十年的將軍澳香島中學是一所充滿活力和創意的學校。學校近年將創科教育與不同學習領域連繫起來，讓學生得以全面發展。學生在多姿多彩校園生活當中，培養出正向價值觀，找到屬於自己的個人成長目標，成為未來社會的棟樑之才。



將軍澳香島中學近年在創科教育取得卓越成績，不少學生在國家賽和國際賽取得不少獎項，並獲邀於國際發明展展示科研創作，充份展現學生的創意和科研能力。學校在這基礎上，特意將藝術、品德、語文教育和體育教育等學習領域連繫起來，藉以培養學生自主學習的能力和態度，得以終身學習。

學校重視培養學生對戲劇的濃厚興趣。學生曾在話劇和廣播劇等藝術表演項目，在全港性大賽中取得不少獎項。學校有系統地將藝術教育和創科教育融合，推動獨特的創意科學話劇課程，把一些重要的科學實驗編入話劇，由學生擔任演員於舞台上有趣地展示出來。不論是學生演員、還是學生觀眾，他們對科學產生濃厚的興趣。學生的科學表演備受好評，曾獲邀到不同的社區和學校作公開演出。

學校積極推動學生參與科研創作。學校鼓勵學生進行研發時，多關注社會弱勢社群，推動社會共融及提倡社會公益。多年來學生研發了不少對社會有重要啟示的創科作品，如協助失明人士的智能小巴管理系統、辨認柏金遜症風險的流動檢測裝置等。在課程設計上，該校將品德教育與創科教育結合起來，讓學生建立正面的價值觀和待人處事之道，學生逐步認識自己於學校和社會的角色和責任。

學校亦推動語文教育及創科教育的融合，創造更佳的語言學習環境。學校與香港大學合作，參與「元宇宙英文學習平台」(We together in Metaverse)的建構計劃。學生透過本校的虛擬實景，參與不同的人工智能遊戲，有趣地學習英語。學校積極推動學生參與國家和國際層面的創科比賽，學生透過比賽提升語文能力，認識到兩文三語的重要性。

學校更嘗試將創科教育與體育教育連繫起來，曾在中三級進行一個跨學科創科學習活動。透過身體質量指數(BMI)專題研習，讓學生能夠緊扣科學、體育和資訊科技這三科的課程內容，在日常生活中應用科學知識及編程能力，建立健康的生活模式。

將軍澳香島中學提供多元的學習經歷，培養學生建立個人目標和自信，培育未來社會人才和領袖。

將軍澳香島中學鍾堯基校長（中）。（將軍澳香島中學提供）

作者：將軍澳香島中學鍾堯基校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

