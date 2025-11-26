比粿粿偷食王子更誇張　前國民級日本女偶像10年出軌3次逼死老公

粿粿與王子（邱勝翊）爆出的婚外情震撼娛樂圈，也讓外界再度回想起過去日本演藝圈的多起不倫風波。



其中，日本前女團「SPEED」成員上原多香子的婚變更是最具代表性的「連環出軌事件」，從丈夫輕生、婚內偷吃，到再婚後二度外遇、遭家暴、鬧上警局，10年間竟3度外遇，醜聞不斷。

上原多香子。（網上圖片）

上原多香子2012年與日本嘻哈團體「ET-KING」成員 TENN（森脇隆宏）結婚，婚後僅2年，TENN便在自家車庫輕生。當時外界一度同情上原多香子的遭遇，認為死因與長期心理壓力有關。

然而3年後情勢急轉直下，TENN的弟弟公開指控她婚內出軌演員阿部力，並表示握有兩人曖昧對話及親吻照，使事件瞬間反轉。

不倫醜聞爆發後，上原多香子全面停工，幾乎從演藝圈消失。直到2018年，她與舞台劇導演高山和也再婚，才重新回到大眾視野。然而這段婚姻仍未平靜，她被爆再度與年輕男子偷情，高山和也因憤怒動手，引發家暴爭議，夫妻衝突甚至驚動警方。

離婚協議期間，上原多香子又被拍到投向另一名企業家懷抱。10年內三度外遇、兩段婚姻全因不倫而破裂，使她從國民女團成員淪為日本娛樂圈最具爭議的女星之一。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】