21歲G Cup鄰家姐姐鈴木希宣布下海　認對AV有興趣：喜歡就親自上

如果你最近覺得日本暗黑界的新人都是清一色的精緻美少女，那這位AV片商S1剛出道的鈴木希（すずきのぞみ）絕對會讓你耳目一新。



她不走距離感的高冷路線，而是以一種「每個人家隔壁都會有的漂亮大姐姐」氣質，迅速在網絡上掀起討論！

鈴木希すずきのぞみ（Instagram@noso0824）

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鈴木希在踏入AV界前是現役大學生，由於和弟弟一起經營社群、拍影片讓她突然爆紅。更有趣的是，她在與弟弟錄製的對談影片中，大方坦承自己對成人產業有著濃厚興趣，這種「既然喜歡就親自上陣」的豪爽個性，直接催生了她的出道作。

21歲、身高163cm的鈴木希，走的是具誘惑力的成熟曲線，連台灣知名AV達人「一劍浣春秋」也在網站《Play NO.1》發文大讚鈴木希「真的太正了！」尤其是她那晃動起來相當自然的G罩杯、近乎透明的白皙膚色，搭配小腹微肉的健康線條，更讓人心癢難耐。

鈴木希資料

生日：2004/08/24

身高：163cm

三圍：B87 / W59 / H88

罩杯：G罩杯

社交媒體：X@noso0824



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