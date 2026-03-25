21歲G Cup鄰家姐姐鈴木希宣布下海 認對AV有興趣：喜歡就親自上
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
如果你最近覺得日本暗黑界的新人都是清一色的精緻美少女，那這位AV片商S1剛出道的鈴木希（すずきのぞみ）絕對會讓你耳目一新。
她不走距離感的高冷路線，而是以一種「每個人家隔壁都會有的漂亮大姐姐」氣質，迅速在網絡上掀起討論！
更多鈴木希すずきのぞみ的相片：
+13
鈴木希在踏入AV界前是現役大學生，由於和弟弟一起經營社群、拍影片讓她突然爆紅。更有趣的是，她在與弟弟錄製的對談影片中，大方坦承自己對成人產業有著濃厚興趣，這種「既然喜歡就親自上陣」的豪爽個性，直接催生了她的出道作。
21歲、身高163cm的鈴木希，走的是具誘惑力的成熟曲線，連台灣知名AV達人「一劍浣春秋」也在網站《Play NO.1》發文大讚鈴木希「真的太正了！」尤其是她那晃動起來相當自然的G罩杯、近乎透明的白皙膚色，搭配小腹微肉的健康線條，更讓人心癢難耐。
鈴木希資料
生日：2004/08/24
身高：163cm
三圍：B87 / W59 / H88
罩杯：G罩杯
社交媒體：X@noso0824
延伸閱讀：女優引退嫁人遭悔婚 轉行又遇職場欺凌 絕望改名重返暗黑界拍片
+15
重量級女優遭嘲「誰裸都能賺」 親曬前輩相回擊：想成功就要付出前人氣女優自揭下月獲發香港身份證兼定居 發文求教網民三大問題女優引退嫁人遭悔婚 轉行又遇職場欺凌 絕望改名重返暗黑界拍片人氣AV女優突發引退 自爆體力透支難負荷 轉戰吉原風俗店泡泡姬
延伸閱讀：
粉絲直呼：發生了什麼事？！人氣女優 流川莉央 無預警關閉 “所有 SNS 帳號”，「秋葉原粉絲見面會」更臨時取消
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】