日本超人氣AV女優七嶋舞17日在社群平台X上無預警曬出穿著病房服的照片，引發大批粉絲擔憂。



對此，她親自發文解釋，這次入院並非為了整容，也不是突發疾病，而是為了徹底根除讓她深深自卑了25年的「嚴重手汗」問題，背後辛酸的童年創傷也隨之曝光。

七嶋舞（IG@nanashima_mai）

更多照片：

+ 19

碰心儀男慘遭嫌「很噁心」！童年陰影成25年自卑

談起為何下定決心動刀，七嶋舞吐露了一段不堪回首的童年往事。

我從未見過比我更容易出汗的人。

她無奈表示，自己永遠忘不掉小學時，因為不小心碰觸到非常喜歡的男同學，結果對方竟然當場羞辱她「很噁心！」這句無心的童言童語，成為她心中難以抹滅的陰影，讓她對自己的手汗問題變得極度敏感與自卑。為了避免出汗，即使是在寒冷的冬天，她在室內拍片時也必須強迫開冷氣，出門更是隨身緊抓著小型電風扇不放。

隨著知名度水漲船高，七嶋舞在各大見面會活動中經常需要與粉絲近距離互動。為了不讓粉絲感到不適，她曾苦試止汗劑、施打肉毒桿菌等各種偏方，但手汗情況依然嚴重、毫無改善。為此，她於2年前先行進行了左手的手術，而這次終於將右手的手術也順利完成。她在貼文中激動地表示：

我終於擺脫了困擾我25年的手汗問題，到現在我仍然感到難以置信！

針對七嶋舞的狀況，知名AV達人「一劍浣春秋」也在論壇《PlayNO.1》發文證實，過去兩次邀請七嶋舞來台參加活動時，經紀公司都有特別說明，強調她「絕對不是不願意和粉絲接觸」，而是因為手汗症狀真的超級嚴重。

一劍浣春秋也點出，雖然七嶋舞如今終於透過手術徹底解決了手汗噩夢，但未來恐將面臨「補償性出汗（代償性出汗）」的後遺症考驗。也就是說，雖然手不再出汗了，但汗水可能會轉移到胸部、臀部或大腿等其他部位排出；若情況嚴重，一天甚至可能需要替換好幾套衣服，光鮮亮麗的背後仍有許多不為人知的辛勞。

【延伸閱讀】AV女優突爆粗罵台男「食尿臭飯腦不正常」 網疑：被台灣人怎麼了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

三上悠亞被台粉追求？本人「無預警認愛」 鬆口情人節計畫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】