穿衣服認不出？田淵正浩巧遇女優橘瑪麗叫不出名　揭合拍搞笑短片

許多網友在討論AV女優的日常生活時，常半開玩笑地說：「穿了衣服就認不出來。」原本被視為網民梗的一句話，沒想到竟真的在現實中上演。



日本知名AV男優田淵正浩近期在X上分享一則與女優的合照，並在貼文中表示自己一時之間想不起對方是誰。沒想到網友一看，照片中的人竟是人氣極高的橘瑪麗（橘メアリー），瞬間引爆討論。

知名AV男優田淵正浩日前在X上發出與退役女優橘瑪麗（橘メアリー）的合照，寫道：「在咖啡廳裡，我剛好遇到一位女演員，但一時想不起她的名字。」（X@@tabu313）

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知名AV男優田淵正浩日前在X上發出與退役女優橘瑪麗的合照，寫道：「在咖啡廳裡，我剛好遇到一位女演員，但一時想不起她的名字。」貼文一出立刻引起網友議論，直呼原來跟網友一樣「穿了衣服就認不出來」。

但其實這應該是田淵正浩的玩笑文，隨著社群平台興起，男女優們也會利用社群分享平時的生活，近期田淵正浩就會與其他女優拍攝許多搞笑影片，像是不小心的身體接觸卻演變成18禁劇情，搞笑影片也會邀請橘瑪麗來當客串，絕對不可能會認不出本人的。

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