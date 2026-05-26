深田詠美2年未拍片驚傳引退　頭銜變「前AV女優」　達人親揭現況

有「最強人造人」稱號的日本知名AV女優深田詠美（深田えいみ），自從2024年爆出欠稅風波後，至今已將近兩年沒有推出新作。



沒想到，深田詠美5月21日在社群平台X（前稱Twitter，推特）分享自己登上網路電視《Abema TV》的受訪片段時，畫面上的頭銜竟然悄悄變成了「前AV女優」，引爆不少老司機熱烈討論：難道女神真的默默引退了嗎？

近日，日本知名AV女優深田詠美受訪時的頭銜變成了「前AV女優」。（圖／翻攝自IG@深田詠美）

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「最強人造人」深田詠美受訪驚見「前AV女優」頭銜！達人親揭：她現在過超爽

回顧深田詠美過去的驚人戰績，巔峰時期每個月幾乎都有新作面世，高產量與高品質讓她坐穩暗黑界一線寶座。然而，近兩年的「作品真空期」早已讓引退傳言滿天飛，這次在《Abema TV》節目中直接被貼上「前AV女優」的標籤，更是讓不少粉絲直呼心碎，懷疑她已經低調對暗黑界告別。

對此，AV達人「一劍浣春秋」隨即在《Play NO.1》發文指出，點開日本知名AV事務所「MIne’s」的官方女優名單，其實還看得到深田詠美的名字，但基本上「就只是掛名而已」。

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一劍浣春秋進一步剖析，深田詠美現在雖然不拍暗黑片了，但她的吸金能力反而更上一層樓：「她就只是沒拍AV了，工作還是有，日子也過得還不錯！」據劍大透露，深田詠美不久前成功進軍東南亞，遠赴越南拍攝大型電玩廣告，這項超狂實績讓許多日本AV事務所羨慕不已，因為目前根本沒有其他女優能有本事把觸角延伸到越南。不僅如此，接下來她還預計在東京六本木的酒店擔任「一日限定陪酒」，話題性依舊爆表。

至於大家最關心的「未來還有沒有機會看到女神回歸拍片？」一劍浣春秋則表示，這完全取決於深田詠美本人的意願，以及未來有沒有片商開出能打動她的條件了。

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