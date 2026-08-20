寫真女神村島未悠曾陷不倫醜聞遭封殺　現今轉做陪酒小姐大方攬客

擁有F罩杯魔鬼身材的日本知名寫真偶像村島未悠，過去曾為女團CHERRSEE成員，單飛後在寫真界大放異彩，並擔任知名籃球隊活動主持人。不料，她在2024年爆出嚴重不倫醜聞，一週內高達3度與已婚有「真人三井壽」之稱的籃球國手藤井祐真幽會過夜，形象一夕崩塌慘遭演藝圈冷凍。沉寂2年後，她19日突宣布驚人新動向，證實已轉行當酒店陪酒小姐！



不倫醜聞重創形象遭全網出征！寫真女神演藝事業全面停擺

回顧這起震撼日本娛樂圈的醜聞，村島未悠當時雖然剛因身心失調停工休養，但幽會照曝光後隨即遭全網出征。她隨後火速在社群平台X發文道歉，坦言自己行為輕率，並向男方家人與廣大粉絲深表歉意。

村島未悠（IG@happy_miyu0827）

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儘管她公開表達悔意、表示希望能重新贏得信任，但大眾與廠商並不買單。強烈的輿論撻伐讓她的演藝工作瞬間歸零，慘遭業界全面封殺。

事隔2年，村島未悠昨日突在Instagram宣布令外界震驚的新計畫。她坦言自己目前已在京都的一家夜總會任職，正式轉行成為酒店陪酒小姐。

她透露自己除了週日休息外，幾乎天天都會到店上班，並熱情向粉絲喊話：

我會努力迎接這個新挑戰，歡迎大家前來捧場！

生日前夕大方招攬顧客！昔日女神動態引爆外界討論

為了替全新的酒店事業拉客，村島未悠還特別提醒粉絲8月27日是她的生日，熱情邀請大家到場消費為她慶生。

昔日風光一時的寫真女神，因介入他人婚姻付出了沉重的代價，如今宣布下海酒店陪酒求生，訊息一出再度震驚日本演藝圈與廣大粉絲。

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