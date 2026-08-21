丁海寅《我的荒糖戀愛》霸榜Netflix　反差魅力與私服造型全解構

Netflix熱播韓劇《我的荒糖戀愛》引爆話題，更登上該平台全球非英語節目收視榜冠軍。男主角丁海寅在劇中飾演張泰河，從身手俐落的黑幫打手，切換至放下瀏海成為照顧失憶初戀的溫柔「甜酷男友」，反差魅力迷倒觀眾。



除了演技受讚賞之外，丁海寅戲外的私服穿搭亦成為社交平台的熱搜，身高178厘米的他，私下造型以簡約實用見稱，他能輕鬆切換無害暖男與冷峻型男，主要歸功於極具參考價值的配色與剪裁選擇。



丁海寅把頭髮梳起，穿上黑色西裝即霸氣十足，顯露黑道成員的氣場，與身為檢察官的河瑛是死對頭。（IG@netflixkr）

在《我的荒糖戀愛》裡面，丁海寅飾演的張泰河，從身手俐落的黑幫打手，切換至溫柔的「甜酷男友」，反差魅力迷倒觀眾。（IG@holyhaein)

在《我的荒糖戀愛》裡面，丁海寅飾演的張泰河，從身手俐落的黑幫打手，切換至溫柔的「甜酷男友」，反差魅力迷倒觀眾。（IG@holyhaein)

甚麼是溫柔犬系男友風？大地色系與無害感層次穿搭

所謂「溫柔犬系男友風」，是指視覺上充滿無害感、親和力強且溫柔自然的穿搭風格，丁海寅擅長利用杏色、米白、灰色、卡其色及淺藍等低飽和度「大地色系」，讓自己看起來成為溫柔無害的男生。他的經典公式是T恤搭配牛仔褲，或是將美式格紋襯衫穿在純白T恤外並微捲袖管，營造出隨性自在的文青氣息。

丁海寅擅長利用低飽和度「大地色系」來搭配出視覺上充滿無害感、親和力強且溫柔自然的風格。（IG@holyhaein)

丁海寅擅長利用低飽和度「大地色系」來搭配出視覺上充滿無害感、親和力強且溫柔自然的風格。（IG@holyhaein)

甚麼是型男風？深色線條與低調奢華質感

相較於犬系男友的軟萌，當需要展現型男的冷峻氣場時，俐落剪裁與深色調就是關鍵。深黑色長版大衣或深棕色西裝外套，搭配線條硬朗的內搭衣物，能立刻拉開距離感。這種風格融入了低調奢華風（Old Money），即是不靠品牌大標誌去宣揚，而是透過高級面料與簡約剪裁展現低調質感。

相較於犬系男友的軟萌，當丁海寅需要展現型男的冷峻氣場時，亦能切換自如。（IG@holyhaein)

相較於犬系男友的軟萌，當丁海寅需要展現型男的冷峻氣場時，亦能切換自如。（IG@holyhaein)

不同風格穿搭的完美跨界

在日常生活，度假與公開活動中，丁海寅也會嘗試亮眼元素，例如一件藍白相間的夏威夷花襯衫搭配米色長褲，散發清新活力；或是選用藏藍色套裝配上高飽和度外套，展現新斯文風格。

在度假或公開活動中，丁海寅也會嘗試相對大膽又悠閒的風格，例如一件藍白相間的夏威夷花襯衫搭配米色長褲。（IG@holyhaein)