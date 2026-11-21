2016年7月26日，警察與消防局接到了從位於神奈川縣的「津久井山百合園」所打來的報案電話，說有持有刀械的男性正在進行攻擊行為，當警方到達現場時，已經有數十人遭到攻擊。



此次案件總計19人死亡，26人受傷，為平成時代以來最慘重的大規模殺傷事件，這就是「相模原障礙者機構殺傷事件」（另稱相模原市身心障礙者福利院殺人案）。

「相模原障礙者機構殺傷事件」（YouTube@キリン【考察系youtuber】）

常讚智障人士很可愛 稱照顧他們「是我的天職」 了解更多植松聖成恐怖殺人犯過程：

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關於「津久井山百合園」與犯人

「津久井山百合園」是個什麼樣的地方呢？這是一個設立在1964年，專門照顧重度智能障礙人士的機構，並在2005年為了減少公部門財政支出為由，委託給民間社福法人神奈川共同會來經營，它坐落於神奈川縣相模原市，是個環境清幽的地方。

犯下本次案件的兇手植松聖，也曾經是這裡的員工，他在2012年時以臨時員工的身份入職，並於2013年4月成為正式員工。剛開始，他對周遭的人總是說著「住民們很可愛」、「這正是我的天職」等等的內容，讓人們感受到他的熱誠。

但在成為正式員工後，卻因為對住民的肢體、語言暴力等屢屢遭到約談。但他仍然做出了「身心障礙者都應該被殺掉」的言論，甚至在2016年寫信給當時的首相安倍晉三，裡面洋洋灑灑的描述了他的犯罪方案，這番言論讓他被強制送入精神醫療院所治療，並在半個月後，因症狀緩和而出院。

「為了日本好」的犯罪計畫正式開始

同年7月26日，植松聖在半夜兩點多時，避開了正門警衛室入侵園內，他先用槌子敲破了東宿舍一樓的窗戶進入屋中，並開始了他的犯罪計畫。他的目標是那些無法溝通的重度智能障礙者，他首先制伏了機構內的員工，並且用束帶限制行動，接著便持刀開始攻擊園內的住民們，短時間內便造成了大量的死傷，人數高達45人。

凌晨三點，植松聖主動前往警察局自首，被警方以多項罪名逮捕。問起他的犯案動機，就如同前述所說，是出於極端的優生學理論：

「世間沒有障礙者該有多好」

「這都是為了日本好」

「殺了他們的我是救世主」



等等毫無悔意的言論，令人為之顫慄，他在之後的審判中也被判處了死刑。

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事件過後 日本政府如何處理

此次事件一經報導，引起了日本社會的一片譁然，民眾紛紛質疑機構方的安全管理措施有所缺失，才會導致犯人如此輕易地闖進園內犯案。厚生勞動省雖然為了回應社會大眾，而發布了相關的建議書，但大部分皆為空泛的口號。同年9月23日，神奈川縣府以家屬與職員的期望為由，發布了原地重建相同規模之大型住宿機構的「再生計畫」。

此公告一出，引起了日本社會更多的爭論，許多相關團體紛紛提出抗議，認為此舉違背了1970年代以來的「去機構化」趨勢，並且違反國際《身心障礙者權利公約》中的「社區自立生活的精神」，並且罔顧了身心障礙者們的意願。幾經爭執後，計畫在兩派之間達成了妥協，全新的機構也於2021年8月啟用。

對於此次事件，我們能夠有所反思嗎？

在這個事件中，我們可能會對犯人的暴行感到憤怒，對神奈川縣府的政策感到不滿，並且為受害者們感到痛心，但是，我們是否也能藉由這個事件，做出一些反思呢？

植松聖在被訊問時曾經說過，在任職期間，看到多名障礙者彷彿被遺棄在此處，家屬在送他來到這裡後，未曾再前往機構探望他們，彷彿是不願意被人所知的存在，只是一個冰冷的傷亡的數字而已。事實上，在事件後，機構中大多數的住民們仍然選擇留在全新的機構中，或許是因為那是他們生活多年的家，又或許是因為，他們沒有更多的好選擇⋯⋯不曉得讀者們是怎麼看待這個事件的呢？

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