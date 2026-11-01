光市母女殺害事件｜少年入屋姦殺人妻勒死女嬰　未成年照被判死刑

《少年法》是日本一部專門針對未成年人犯罪所制定的法律，這其中包括青少年不會獲判死刑，將送進少年院等等，在日本的眾多犯罪中引起了許多爭議。



1999年，發生了一起適用《少年法》（當時為未滿20歲者）的案件，因為其態度極其惡劣，再加上犯罪時已接近成年，導致最後他受到了死刑的判決，也成為日本自1966年有詳細記錄以來最年輕的死刑確定犯，今天要說的便是這樣殘忍的「光市母女殺害事件」。

1999年，發生了一起適用《少年法》的案件，因為其態度極其惡劣，再加上犯罪時已接近成年，導致最後他受到了死刑的判決。（YouTube@Wayne調查）

丈夫回家見到妻子全裸屍體 還未知僅11個月大愛女同遭毒手 更多光市母女殺害事件案情細節（慎入）：

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回到家中 等著丈夫的卻是冰冷的遺體

1999年4月14日，本村洋下班回到了家中，但卻不見平時應出門迎接自己的妻子身影，只留下凌亂的房間景色，感到不安的他開始呼喚並尋找妻女的下落。最後，等著他發現的是在棉被收納櫃中全裸的妻子遺體，他嚇得趕忙拿起電話報警，警方趕到後，在棉被收納櫃的上層也發現了11個月大的女嬰遺體。

展開調查的警方，在短短四天內便逮捕了嫌疑犯。嫌疑犯為當時18歲的福田孝行，他在4月14日當天因為一時興起，佯裝成修水管的工人進到了被害人的家中，並且意圖對被害者實施性侵，卻遭遇了被害人的激烈反抗，福田掐死了被害人後對其實施侵犯。在這途中，由於嫌棄一旁哭鬧的女嬰，便將她摔在地上，用小繩子勒死。一切結束後，福田孝行將屍體放入收納櫃中，並搜刮了錢財後離去。

犯人毫無悔意的發言招致死刑判決

由於罪證確鑿，事件旋即進入了審判，福田孝行被依殺人、強姦致死以及竊盜等等罪名求處死刑。在法庭上，福田孝行接受了辯護律師的建議向受害者的家屬道歉，而律師團也以迴避死刑的方針為其進行辯護，在一二審皆依據《少年法》獲判無期徒刑。

檢方不服判決提出再上訴，檢察官也得知了福田孝行在審判進行期間，在獄中寄給外面友人的信件，其中的內容包括：

「一隻狗在某天遇到了另一隻可愛的狗，就這樣騎了上去……這難道是罪嗎」

「這世界終究是由惡人獲勝的～等我七、八年後出獄時，你們要舉辦盛大的party歡迎我啊～」等等



顯見其內心毫無悔意且侮辱被害者家屬。最終，法院決定依據永山基準，依法律規定判處福田孝行死刑，他也成為日本史上最年輕被宣判死刑定讞的犯人。

辯護律師團荒誕的發言

在最終審的過程中，福田孝行一方的辯護律師發言令民眾感到不滿，像是：

「實施侵犯是為了完成復活死者的儀式」

「勒死女兒也只是為她繫上蝴蝶結」

「將兩人的遺體放在收納櫃是相信多啦A夢會幫他解決問題」等等



荒誕的辯詞讓民眾向律師協會發起了請願連署，要求懲戒這些辯護律師，但並沒有成功。

電視台在報導這起案件時也遇到了爭論，依據《少年法》的規定，犯人的名字以及長相應當經過匿名及馬賽克處理，但在最終審法院確定死刑後，是否要繼續維持匿名報導之事出現了分歧。這件事在各大媒體中出現了不同的做法，儘管最後並未得出結論，但對相關情事所引發出的討論仍然是有必要的事情。

事件過後 希望受害者家屬能有所慰藉

這起事件在後來被翻拍成了電視節目以及電視劇，可見其對日本的影響是巨大的，其中根據記者採訪內容寫成的著作《與絕望對抗：本村洋的3300個日子》（なぜ君は絶望と闘えたのか：本村洋の3300日）改編的同名電視劇，更是獲得了2010的日本文化廳藝術祭電視部門大賞。

《與絕望對抗：本村洋的3300個日子》（なぜ君は絶望と闘えたのか：本村洋の3300日）DVD封面

本村洋從事件發生到審判途中遭逢了許多的痛苦以及困難，希望這最後的判決結果，能夠給他也給被害者家屬一些慰藉吧！

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