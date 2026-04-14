有片｜將軍澳大叔大鬧麥當勞！打輸機逼賠蘋果批　女職員做法獲讚

香港服務業不是「出氣袋」！本港Facebook群組「將軍澳主場」流傳多段影片，將軍澳麥當勞（McDonald's）有大叔等候取餐時「打輸機」，竟歸咎職員催促所致，「發爛渣」狂罵職員，要求賠償多1個蘋果批，「你而家扯X住我把火啊！我打緊機喺度嘰嘰趷趷，嘈住我！」。然而女職員冷靜應對，表示可以「退錢」，惟由於只能退錢不能退回優惠券，大叔不接受退錢，要求職員「重新炸」蘋果批，最終要多等6分鐘。目擊者揶揄，「咪又係要等」，又讚女職員「好叻，無俾個阿叔兇到」。



影片引來網民熱議，批評大叔離譜，「刁民」、「消費少少，以為自己大X晒」、「不知所謂，欺善怕惡」、「簡直係野蠻人」。也有不少網民讚揚職員妥善應對，「我覺得可以寫信讚下呢幾位員工」、「職員做出氣袋真是慘」。



將軍澳麥當勞（McDonald's）有大叔狂罵職員，要求賠償多1個蘋果批。（Facebook群組「將軍澳主場」）

「叔叔打機輸咗發泄落職員度」。有街坊於4月13日在Facebook群組「將軍澳主場」發布3段影片，指將軍澳麥當勞有大叔因為蘋果批賣光，無法即時取餐，要等10分鐘，其間阿叔「打機輸咗」，竟發難責罵職員催促取餐導致，要求賠償多1件蘋果批，「本身一開始係話個紅衫女職員，跟住個男職員行出嚟都好有禮貌同佢講嘢，佢就發泄落個男職員到，話佢而家扯起佢把火，之後另1個女職員出嚟同佢溝通。

將軍澳麥當勞大叔打輸機狂罵職員：我扯火啊而家！

第1段影片見到，阿叔正站在取餐櫃枱位置「發爛渣」，女職員問「你而家係想點？」，大叔回應「你而家扯X住我把火啊！我扯火啊而家！」，女職員表示「你扯火，好，我而家想幫你解決問題」，惟大叔即「插嘴」怒指「我話嚟攞嘢，好簡單，你同我講話無，要等1分鐘，我等，我坐喺度，好，我打緊機你（其他職員）喺度嘰嘰趷趷！嘈住我！打輸咗。嘈住我，催我攞！」。女店員強調「我哋同事都好友善」，但大叔揚言「你唔好話友唔友善！你嘈X住我！我攞唔X攞（取餐）我有自由嘅」。

阿叔站在取餐櫃枱位置「發爛渣」，女職員冷靜應對。（Facebook群組「將軍澳主場」）

阿叔站在取餐櫃枱位置「發爛渣」，女職員冷靜應對。（Facebook群組「將軍澳主場」）

大叔要求賠蘋果批 女職員冷靜應對

女職員聞言問「好好好，你而家想我哋點樣幫你先？」，大叔表示「賠囉！賠多嚿（蘋果批）囉」。女職員百思不得其解，追問「點解要賠多嚿畀你先？」，大叔聲言「你遲咗無去攞啊嘛！我喺度等你啊嘛，啱唔啱啊，你叫我等㗎嘛。咪要賠囉，你做錯嘢！」。女職員重申她們沒有「做錯事」，大叔解釋「我嚟攞嗰陣時你無得攞呢，就已經係問題！我等咗十幾分鐘喇已經！」。影片最後，女職員轉身走到櫃員機，表示可以退款，大叔回應「唔緊要啊，退錢畀我」。

不過第2段及第3段影片見到，阿叔因拒絕退款，繼續吵鬧要求「重新炸」蘋果批，「你即叫即炸，你個蘋果批仲要……頭先我問你嗰時你話無啊嘛，即叫即炸嘛」。女職員回應「即叫即炸好新鮮㗎喇喎，你想點先？」，大叔明言「炸過囉！」。女店員表示「炸過？得，等多6分鐘，OK？」，大叔稱「我睇住你炸！無問題，等多6分鐘」，又命令不要叫他取餐，「唔好嗌我！我自己過嚟攞！我即刻數6分鐘」。

阿叔因拒絕退款，繼續吵鬧要求「重新炸」蘋果批。（Facebook群組「將軍澳主場」）

阿叔因拒絕退款，繼續吵鬧要求「重新炸」蘋果批。（Facebook群組「將軍澳主場」）

阿叔因拒絕退款，繼續吵鬧要求「重新炸」蘋果批。（Facebook群組「將軍澳主場」）

畫面一轉，女職員勸喻大叔「不如你冷靜少少」，大叔反駁「唔係我唔冷靜啊！我好冷靜啊！」，重申「我自己識嚟攞啊，唔好催我啊！」。

目擊者：個女職員好叻

樓主補充事件結局，「（女職員）話退錢畀佢（大叔）但退唔到券，所以阿叔唔退。最後職員再重新炸過畀佢。咪又係要等」，又大讚女職員處理方法，「覺得個女職員好叻，無俾個阿叔兇到」。

網民斥大叔離譜：消費少少以為自己大X晒

網民看過影片紛紛批評大叔離譜，「刁民」、「消費少少，以為自己大X晒」、「咁巴閉去高級餐廳幫襯啦，不知所謂，欺善怕惡」、「簡直係野蠻人」、「佢打機輸咗，關職員咩事」、「呢啲大叔擺明搞事大聲夾惡就以為有人怕咗佢」、「真丟架！」。

亦有不少網民讚麥當勞職員處理得當，「我覺得可以寫信讚下呢幾位員工」、「職員做出氣袋真是慘」。

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。（Facebook群組「將軍澳主場」）

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。