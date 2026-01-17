美國11歲少年不滿被沒收Nintendo Switch　唱完生日歌槍殺養父

美國賓夕法尼亞州1月13日發生一宗恐怖命案。



兇手是11歲的克萊頓（Clayton Dietz），他在生日當天趁著全家人都入睡，把槍瞄準42歲養父道格拉斯（Douglas Dietz）頭部導致其死亡，一切只因被沒收遊戲主機任天堂Switch，道格拉斯妻子看著眼前一幕徹底被震驚。

剛唱完生日歌 子為奪Switch「偷槍轟頭養父」

根據《紐約郵報》報道，1月13日是克萊頓生日，當晚父母為他慶生，在為他唱完生日快樂歌後，全家人上床睡覺。然而，此時傳來一陣巨響把母親嚇醒，隨後聽到疑似「水滴聲」便前往察看，沒想到映入眼簾的竟是自己的丈夫鮮血直流，直到床單被染紅。

此時，一旁的兒子大喊：

爸爸死了！是我殺了爸爸！

兩人於2018年收養克萊頓。這名少年在偵訊時供稱，當晚因不滿被父親要求睡覺而感到憤怒。他坦言，當時憤怒徹底掩蓋理智，開槍前完全沒思考後果。

克萊頓進一步指出，父親把Switch放在槍枝保險櫃，從抽屜偷走保險櫃鑰匙，開鎖取回遊戲機後，並沒有直接轉身回房玩遊戲，而是自行將槍枝裝上子彈，走到父親床邊，冷靜地朝父親頭部開槍。

剛剛年滿11歲的克萊頓現正面臨殺人罪的指控。原本應充滿歡笑的生日派對，卻因一台遊戲機與一時的憤怒，被鮮血染紅，導致幸福家庭破碎。

