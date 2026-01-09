惡作劇玩出禍！美國頑童「按門鈴就跑」　遭居民拿槍狂射有人中彈

按門鈴惡作劇演變成槍擊！美國北卡羅來納州一名男子因涉嫌朝一群在玩「按門鈴就跑」（Ding-dong ditch）的青少年開槍，導致一人腿部中彈，目前已遭逮捕並面臨重罪指控。



根據《紐約郵報》，這起槍擊案發生在當地時間1月3日晚間11時20分許，北卡羅來納州的史泰茨維爾（Statesville）。警方當時正在附近進行臨檢，突然聽到鄰近社區傳來槍響。

一群在惡作劇的青少年 因吵鬧聲打擾到一男子 該男子開槍射擊路過車輛 致一人中彈：

警方隨後接獲報案稱，巷子內有人中彈。抵達現場後，發現一輛無人車輛，車門敞開、地上有碎玻璃，車身有彈孔。之後在附近的田裏發現5名青少年。

警方初步調查指，這群青少年當時開車經過社區，遭不明人士開槍射擊，導致其中一人中彈。一名男子梅森（Craig Steven Mason）在警方蒐證過程中，主動表明自己就是開槍者。

梅森供稱，自己當時在家睡覺，被附近住宅傳來的巨響吵醒，便拿起槍走出家門查看。警方引述梅森的說法：

他看到一輛車沒有開前燈就駛過社區，於是他朝駛過的車輛開了好幾槍。

據悉，車輛被擊中4次，其中一發子彈射穿車身，擊中車內的青少年腿部，傷者目前仍在醫院。

調查人員後續獲悉，事發當時青少年們正在玩「按門鈴就跑」，這是參與者按門鈴後立刻逃跑的惡作劇。但他們並未接近梅森的住家。

當局1月5日以包括涉嫌使用致命武器意圖殺人造成重傷的襲擊罪、4項持致命武器重罪攻擊等多項罪名逮捕梅森。警方稱，梅森未獲准交保，等待在地方法院出庭。

