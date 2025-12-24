一日連殺兩前夫！美國婦受查詭異反問「這兩字」　疑為這原因下手

一名51歲美國女子阿瓦隆（Susan Erica Avalon）遭控在一天之內，於佛羅里達州接連槍殺兩名前夫，其動機疑似與拖欠超過4000美元（約港幣31000元）的子女贍養費有關。



當地時間12月17日下午3點左右，佛州馬納提郡警方接獲槍擊案報案。一名54歲的男子身中兩槍，在臨終前向調查人員表示：

槍手可能是我的前妻。

因為孩兒撫養費 美國女子一天內槍殺兩名前夫：

其15歲女兒告訴警方，父親開門後她聽見槍聲，走到窗邊看見一名身穿灰色運動衫、戴著口罩的人駕駛銀色轎車逃離現場。

馬納提郡警長瑞克韋爾斯（Rick Wells）表示，隔日當局追蹤逃逸車輛至橘郡阿瓦隆住處，發現她正在清理車子內部。當調查人員表示想談論她前夫時，阿瓦隆詭異地反問：

Which one？（哪一個？）

得知阿瓦隆在坦帕還有第二任前夫後，警長部門立即聯繫當地警方，前往希爾斯伯勒郡進行安全檢查。警方抵達時發現，第二名前夫早已遭槍擊身亡，死亡時間遠早於警方到達時間。

調查顯示，當局認為阿瓦隆先從橘郡住處出發，在希爾斯伯勒邵殺害第二任前夫，隨後驅車前往馬納提郡槍殺第一任前夫。韋爾斯指出，阿瓦隆與第一任前夫於11年前離婚，拖欠對方超過4000美元子女撫養費，但目前尚不清楚她與第二任前夫的分居時間。

韋爾斯說：「我們認為這是預謀的。她很清楚自己在做什麼。這是有計劃的。她來這裡就是為了殺死她的前夫。」官方雖未透露具體作案動機，但指出撫養費糾紛可能是關鍵因素。

據馬納提邵警長辦公室表示，阿瓦隆目前因其中一起謀殺案被控二級謀殺罪。當局預計將提出更多指控，包括可能面臨死刑的一級謀殺罪。

