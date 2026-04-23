美國爆滅門慘案　孕婦1家3口遭反綁行刑式處決　僅歲半嬰奇蹟存活

美國阿拉巴馬州威爾默（Wilmer）發生一起駭人聽聞的謀殺案。當地警方於凌晨接獲報案，在一處民宅內發現一家三口慘遭殺害，死者分別為46歲的母親、年僅17歲且懷有身孕的女兒，以及一名12歲的兒子。令人揪心的是，這3名受害者的雙手均被反綁在背後，死狀極其淒慘，而屋內一名一歲半的幼童卻奇蹟般地毫髮無傷。



《紐約郵報》報導，莫比爾郡警長柏區（Paul Burch）指出，副警長於4月20日凌晨2點30分左右趕抵現場，分別在不同房間發現3具遺體。死者身分經確認為46歲的菲爾茲（Lisa Gail Fields）、17歲的安娜盧克（Keziah Arionna Luker）以及12歲的湯馬斯（Thomas Cordelle Jr.）。

示意圖（Unsplash@Hamed Mohtashami pouya）

手法兇殘 疑有預謀的集體屠殺

報導指出，這起案件的作案手法極度兇殘，死者生前均遭到壓制，研判犯案者不只一人。母親菲爾茲遭亂刀刺殺並割喉，17歲的安娜盧克則死於槍擊，而年僅12歲的湯馬斯甚至慘遭割喉、幾乎斷頭。警長柏區怒斥兇手簡直是「畜生」，並指出嫌犯攜帶束帶進入民宅，顯示這是一場經過規劃的預謀犯案。由於屋內一片混亂，警方懷疑兇手當時可能在搜尋特定物品。

更令家屬心碎的是，17歲的死者盧克已懷孕7到8個月，腹中胎兒也隨之喪命。一旦嫌犯落網，地方檢察官辦公室表示將進一步研判是否針對未出世的胎兒加訴謀殺罪名。目前調查人員排除了家庭內部的糾紛或暴力。

尋女友未果揭發慘劇

案件的揭發者是盧克的男友。他在海外工作，透過追蹤定位系統「Life360」發現盧克的手機有活動跡象，卻始終聯絡不上本人。隨後，另一名親友前往查看，才讓這起慘案曝光。雖然三人慘死，但現場仍留有一線生機，一名一歲半的幼童在現場竟平安無事，成為這場悲劇中唯一的生還者。

死者的父親向媒體悲痛表示，安娜盧克剛拿到高中同等學歷證書（GED），性格開朗、充滿同情心，是全家人的開心果。他悲痛表示，「這是一起毫無意義的謀殺。」柏區表示，調查人員目前已掌握此案的「正面線索」。

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