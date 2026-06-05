女子路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」　巴基斯坦2男上訴失敗判死刑

巴基斯坦法院近日裁定駁回2名男子的上訴，維持原審對其判處的死刑。2人於2020年在高速公路旁，當著3名孩童的面，持槍輪流性侵其母親，案件震驚全球。



案發於2020年9月9日，一名法裔巴基斯坦籍女性帶著3名子女外出，車輛途中因耗盡燃料在高速公路旁拋錨，被迫停車等候救援。嫌犯馬希（Abid Malhi）與阿里（Shafqat Ali）隨即靠近，強行砸破車窗，將她拖出車外，在持槍脅迫下輪流性侵得逞，3名孩子全程目睹一切。2人犯案後更搶走受害者的現金、珠寶及銀行卡後逃離現場。

警方根據受害者對嫌犯外貌的描述，比對手機定位資訊，在數日內逮捕2人。現場DNA樣本與2人吻合，受害者當庭指認，阿里亦在法官面前親口認罪。2021年3月，法院依性侵、綁架、搶劫及恐怖主義等罪名判處2人死刑，均以絞刑執行。2人提出上訴，辯護律師主張起訴存在疏漏，但法院認定證據確鑿，3日裁定上訴無據，死刑維持。

此案在巴基斯坦社會引發強烈公憤，起因之一是案發翌日，一名高級警官暗示受害者也有責任，質疑其為何深夜獨自帶孩子走偏僻路段，言論引爆全國多地抗議，人權組織亦趁機要求政府加重性侵刑罰。

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