日本24歲女偶像全裸慘死賓館　57歲兇手判刑16年　揭背後心酸故事

哎，你們說這世道，有時候現實比電視劇還要狗血，還要讓人唏噓。這是關於日本一個57歲大叔和24歲年輕女偶像的悲劇。這可不是甚麼浪漫的「大叔蘿莉戀」，而是一個一步步滑向深淵，最終以鮮血和牢獄告終的真實故事。



主角名叫石川晃，今年57歲。他的人生軌跡，和很多日本上班族沒甚麼兩樣：大學畢業後就一頭栽進大公司，成了個勤勤懇懇的「系統工程師」。這一幹，就是將近30年。

前地下偶像平林佐奈被狂粉砍死在旅館，目前該男子已在法院承認了所有指控。（ANN NEWS）

少女偶像的這1句話 成了壓死駱駝的最後一顆稻草 引來了殺身之禍：

幾十年如一日地工作，沒甚麼朋友，也沒甚麼娛樂，甚至連戀愛都幾乎沒談過——只在30多歲的時候，短暫交往了3個月，可以說是「母胎單身」了近50年。這種生活，光是想想都覺得有點壓抑和孤獨，對吧？

2018年，50歲的石川晃選擇了提前退休。他拿到了公司發的退休金，足足6000萬日元（約合302萬港元）。這筆錢，本應是他安享晚年的保障，是他辛苦半輩子的回報。退休後的生活，對於石川晃這樣沒甚麼愛好、社交圈又窄的人來說，可能充滿了無所適從的空虛。

也就是在這個時候，他開始通過網絡約會網站，尋找「援交」對象，最多的時候同時和4名女性保持着關係。在這些人裏，有一位24歲的女孩，徹底改變了石川晃的人生軌跡。她叫平林佐奈，藝名是星谷梨里花，曾是一個地下女子偶像團體的成員。

「地下偶像」，顧名思義，就是那些還沒有出名，在小劇場、Livehouse奮力演出的女孩們。她們收入不高，但擁有最純粹的夢想和最忠實的（有時也可能是最極端的）粉絲。平林佐奈就是這樣一個懷抱星夢的女孩。據報道，她1歲半時就失去了母親，由父親一手帶大。她曾就讀舞蹈學校，加入地下偶像團體，但因為團內人際關係等問題，不到一年就退出了。

身邊人形容她「害羞內向，常紮着雙馬尾」，是個可愛的女孩。然而，在20歲過後，她在夜生活上花費了大量金錢，並出現自殘行為，最終被診斷出患有抑鬱症和注意缺陷與多動障礙（ADHD）。光鮮亮麗的偶像外表下，似乎也藏着一顆迷茫和痛苦的心。

就是這樣兩個生活在不同世界、年齡相差30多歲的人，在虛擬的網絡世界裏相遇了。石川晃在心裏，把平林佐奈當成了自己的「結婚對象」。為了博取女孩的歡心，他開始了瘋狂的「撒錢」模式：

1. 平常約會，一次花費6萬到10萬日元（約合港幣3019元至5032元）是家常便飯。

2. 過夜旅行？去迪士尼樂園玩一個星期，花費直接超過100萬日元（約合港幣5萬元）。

3. 女孩還經常以各種理由向他要錢，石川晃甚至曾經一次就給了她1000萬日元（約合港幣50萬元）！他還把自己的信用卡附屬卡也給了她。



這種揮金如土的日子，聽着都讓人覺得心驚肉跳。結果可想而知：短短半年時間，石川晃那6000萬日元的退休金，就像丟進水裏一樣，花得乾乾淨淨。錢花光了，但平林佐奈的要求並沒有停止。更雪上加霜的是，石川晃為了維持這種關係，已經開始變賣自己多年的收藏品，甚至向銀行借貸了745萬日元（約合37萬港元）。

壓垮駱駝的最後一根稻草，在2023年2月2日的深夜降臨。在東京的一間愛情旅館裏，平林佐奈再次向石川晃索要30萬日元（約合1.5萬港元）。並且，她對已經山窮水盡的石川晃說：

你沒錢了就去打工賺錢。

就是這句話，徹底點燃了石川晃心中壓抑已久的怒火、屈辱和絕望。他原以為自己在認真交往，對方卻似乎只把他當作一台「人肉ATM提款機」。情緒瞬間失控的石川晃，掏出了準備好的刀，朝着平林佐奈的頸部連刺三刀。一個24歲的年輕生命，就這樣在旅館房間裏香消玉殞。

行兇後，石川晃在凌晨6點獨自離開旅館，身影被監控拍下。直到第二天，旅館員工發現客人遲遲未退房，報警後，警方才在房間裏發現了平林佐奈全裸的遺體。隨後，石川晃被逮捕，並在他的物品中搜出了作案用的小刀。

這場悲劇，最終以法律的方式畫上了句號。法院認定石川晃有明確的殺人意圖且手段殘忍，但考慮到具體情況，最終判處他有期徒刑16年。在法庭上，石川晃也曾向平林佐奈的父親鞠躬道歉，他說：

我真的非常抱歉，是我剝奪了她美好的未來，我會永遠帶着這份愧疚感活着。

這樣一則新聞在日本網絡上自然也引發了大量討論，日本網友的評論也是五花八門，但更多的是嘆息和反思：

「這就是日本中年男性的『孤獨死』前兆啊...社會把人的一生壓榨乾淨後就拋棄，讓他們在情感上變成了一片荒漠。可悲的不只是他，是我們整個社會。」

「這女的也是，明明知道對方是退休老人，還這樣無止境地索取，根本就是在玩火。當然，殺人絕對是無法原諒的，但這件事裏真的有完全無辜的人嗎？」



很多網友將批判的矛頭指向了日本社會存在的「包養文化」，認為這種建立在金錢基礎上的扭曲關係，本身就藴含着巨大的風險。也有一些網友對16年的刑期表示質疑，認為對於剝奪他人生命的重罪，這樣的懲罰不足以體現公正。

希望這個血淋淋的教訓，能讓更多人引以為戒：無論是在怎樣的情感關係中，保持清醒的認知，設定健康的邊界，以及最重要的是，永遠不要試圖用金錢去填補內心的空洞。

畢竟，有些東西，是錢買不來的；而有些路，一旦走錯，就再也無法回頭了。

