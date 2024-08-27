海豚「性侵」人類事件？日本驚傳48人受害　小學生手指遭咬縫針

驚！日本驚傳海豚「攻擊人類」，共48人受害，其中短短1個月，就有18人遭到集體咬傷。沒想到，這18人是遭到雄性海豚「性侵」！對此，專家直言，海豚以互咬方式來模擬性行為。



日本驚傳海豚「攻擊人類」，有專家更指出他們是遭到海豚「性侵」，引起關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

日本驚傳海豚「攻擊人類」，有專家更指出他們是遭到海豚「性侵」，引起關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

日本驚傳海豚「攻擊人類」，有專家更指出他們是遭到海豚「性侵」，引起關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

日本驚傳海豚「攻擊人類」，有專家更指出他們是遭到海豚「性侵」，引起關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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日本福井縣敦賀市無人小島「水島」，是知名度假勝地，海水浴場近期就闖入一隻海豚，而且頻繁攻擊人類，光是7月21至8月20日期間，就有18人遭咬傷。

傷者中，還有小學生傷勢嚴重，手指縫了20至30針。

另外，上週也傳出海豚襲人，一名55歲男子原本和家人前來玩水，卻發現海豚碰到孫子的大腿，他立刻試圖用手趕走，怎料下秒遭到海豚撕咬，導致手指、左手腕受傷。

根據NHK新聞報道，日本三重大學生物資源學院、海豚生態學專家森阪匡通直言，從受害者傷勢咬痕、海豚胸鰭大小等特徵來推測，該海豚為雄性「印太瓶鼻海豚」。

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沒想到，並非海豚單純攻擊人類，而是「性侵」！森阪匡通分析，印太瓶鼻海豚特性，會透互咬來模擬性行為與溝通，這隻海豚可能正在逐漸習慣人類，所以才會頻繁對人類攻擊。

事實上，這隻海豚「阿玲」（Suzu）並非第一次犯案，2022年就已現蹤，同年就有21人通報遭海豚攻擊，去（2023）年則是9件，今年累計至今已18人。

對此，森阪匡通直言，當海豚知道與人類互動並不可怕，就會繼續傷害，呼籲遇到一定要小心應對。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】