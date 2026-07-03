比特犬咬死路人　狗主嫌打鬧阻如廁解鍊釀悲劇　獲家屬諒解判緩刑

重慶彭水發生了1宗嚴重惡犬咬死人悲劇！當地1名男子在遛狗期間，因嫌飼養的比特犬在身旁打鬧影響他如廁，竟在公共場合解開鐵鍊，2隻兇猛的比特犬隨即失控衝向馬路，將1名無辜路人活活咬死。當地法院作出一審判決，考慮到男子在案發後主動自首、認罪，且已對死者家屬進行賠償並取得諒解，法院最終依過失致人死亡罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年。



涉事男子在刷抖音時，看到有人在販賣比特犬，男子覺得有利可圖，意圖將比特犬養大變賣賺錢。（AI生成圖片）

涉事男子意圖將比特犬養大變賣賺錢

據《紅星新聞》報道，涉事男子寧某在刷抖音時，看到有人在販賣比特犬，寧某覺得有利可圖，意圖將比特犬養大變賣賺錢，於是添加對方聯繫方式，購入5隻比特犬；在飼養的過程中有3隻不幸死亡，僅剩下一公一母。母比特犬於2023年生下了1隻小母狗。

涉事男子在如廁期間，覺得2隻狗在身旁打鬧，影響到他，於是在公共場合解開了大狗的鐵鍊。（AI生成圖片）

2隻比特犬失控衝公路咬死路人

2024年2月4日下午2時許，寧某帶著用鐵鍊拴好的大比特犬，以及沒拴狗繩的小比特犬出門遛狗，途中寧某想上廁所，他隨即帶著2隻比特犬走到山坡的一條小路上。如廁期間，寧某覺得2隻狗在身旁打鬧，影響到他，於是在公共場合解開了大狗的鐵鍊。

2隻狗趁寧某如廁時來到附近公路，對路過的受害人方某進行撕咬，大狗咬住方某左側頸部不放，小狗與現場其他野狗則咬住方某的手部以及腿部。經當地法醫鑒定，方某因頸部大量出血，不幸身亡。

涉案狗主在案發後主動自首、認罪，且已對死者家屬進行賠償並取得諒解，法院最終依過失致人死亡罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年。（AI生成圖片）

涉事男子自首賠償獲家屬諒解 一審判緩刑

案發後，寧某沒有逃跑，而是在現場等待警方，並如實供認罪行。事後，寧某也對受害人方某家屬進行了經濟賠償，並取得了家屬的諒解。

重慶市彭水苗族土家族自治縣人民法院經審理後認為，寧某因疏忽導致其飼養的比特犬將他人咬死，行為已構成過失致人死亡罪；但寧某在案發後主動投案，如實供認罪行，並已對受害家屬進行賠償，且取得諒解，依法予以減輕處罰，最終判處寧某有期徒刑3年，緩刑3年。

（《紅星新聞》）

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狗狗表達對主人愛的方式多種多樣，可誰能想到，廣東河源一隻金毛犬竟把馬蜂巢當成「禮物」帶回家孝敬主人，導致主人眼睛被馬蜂叮得腫如個包子，場面既無奈又好笑，也讓眾人感受到狗狗的愛太過沉重，實在讓人招架不住，網民：「你好，你訂的（順蜂快遞）到了，請用肉體簽收。」



廣東河源一隻金毛犬，把馬蜂巢當成禮物送給主人。（網上影片截圖）

主人看到馬蜂巢，瞬間察覺情況不妙，下意識快步逃跑。（網上影片截圖）

金毛犬叼馬蜂巢回家

一段金毛犬給主人帶馬蜂巢禮物的影片在社交平台上笑翻無數網民，《香港01》記者翻查網上資料後發現，影片於2025年1月已曾在內地抖音平台廣泛流傳，拍攝地點位於廣東省河源市。影片中看到金毛犬嘴裡叼著馬蜂巢，搖著尾巴悠閒地走到主人附近，牠將馬蜂巢放在主人身邊，隨後便悄悄溜走，主人回過頭看到馬蜂巢，瞬間察覺情況不妙，下意識快步逃跑，但仍未幸免，從影片上可以看到成片的馬蜂在空中飛來飛去。

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