澳男不吸煙收$9500亂丟煙頭罰單！爭理力爭終還清白　嘆制度不公

澳洲布里斯班發生一宗離譜「惡意檢舉」案件。華裔男子Jason收到當地政府高達1,699澳元（約9,520港元）罰單，指他從車內拋棄煙頭，惟由於他家人本身煙酒不沾，不可能丟煙頭，質疑遭到惡意舉報，向當局查詢才發現類似舉報在澳洲不需要提供影像證據，感嘆不公平，「在澳洲胡亂舉報不需要負責」。最終經多番申訴、提交證明後，Jason成功令當局撤銷罰款。他以此提醒海外華人遭遇不公時，應主動申訴討回公道。



華裔男子Jason收到當地政府指他從車內拋棄煙蒂的罰單，高達1,699澳元（約9,520港元）。（網絡圖片）

被指違規 罰款驚見「天價」

事緣今年2月4日，Jason公司收到澳洲昆士蘭州政府罰款通知，指其駕駛的公司商用車於1月20日在布里斯班市中心工作期間，司機從車內拋棄煙蒂，需罰款1,669澳元（約9,520港元）。Jason表示當時車內僅他一人，他本人不沾煙酒，因此收到罰單時感到極度震驚與疑惑。他推測也許因為當時他按限速駕駛，無意間佔用車道引起後方司機、使用者不滿，因此被針對舉報。

Jason公司收到罰款通知，指其駕駛的公司商用車有人從車內拋棄煙蒂。（AI生成圖片）

澳洲檢舉機制被指存在漏洞

為釐清真相，Jason要求澳洲當局提供其違規影片或相片核實，才發現根據昆士蘭州政府規定，此類舉報未必需要影像證明，只要舉報人願意出庭作證，案件便有可能成立。Jason認為此機制不公平，憂慮任何人都可隨意舉報，被舉報者難以自證清白。

據理力爭終還清白

由於涉事車輛登記於公司名下，原始罰款金額高昂，Jason首先聯絡相關部門釐清責任，將罰款轉為個人名義，金額隨即降至約420澳元（約2,353港元）。為了證明清白，Jason尋求牙醫開出證明，證實他與他家人均無吸煙習慣，並在太平紳士（JP）見證下宣誓確認及簽署聲明書，提交當局覆核。

當局撤單 事主：檢舉成本太低

罰單雖然撤銷，但Jason認為，在澳洲惡意舉報似乎毋須承擔後果，大感憂慮。（AI生成圖片）

經過約兩星期審理，當局通知Jason罰單正式撤銷。他雖然鬆一口氣，表示澳洲機構處理方式還算公平，但質疑澳洲檢舉成本低，惡意舉報者似乎毋須承擔後果。他提醒當地華人，若遇到類似不公對待，必須備妥證據積極申訴，維權到底，「一定要為自己出頭，同時可以相信澳洲這邊的機構非常公平公正的」。