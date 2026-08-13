加拿大童黨欺凌　16歲女遭騎壓狂毆暈倒　旁人只顧拍片起哄無施援

網絡文化盛行，竟令人性變得冷血？加拿大安大略省日前發生一宗令人髮指的童黨欺凌及襲擊事件，1名16歲少女在當地一個夏日節慶活動中，慘遭另一名少女騎壓在地，連環狂毆頭部及面部至少16拳，其間更有另一青年加入猛踢其頭部，最令人心寒的是，現場大批圍觀的年輕人竟無一人伸出援手，反而紛紛舉起手機拍攝、大笑起哄，甚至將鏡頭貼近受害人。



少女最終被打至失去知覺送院，證實有腦震盪。當地警方已拘捕其中1名15歲少女，並強烈譴責旁觀者的冷血行徑。



1名16歲少女遭騎壓狂毆暈倒，旁人只顧拍片起哄無人施援。（網上影片截圖）

1名16歲少女遭騎壓狂毆暈倒，旁人只顧拍片起哄無人施援。（網上影片截圖）

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。（網上影片截圖）

少女遭騎壓狂毆16拳 旁觀者只顧拍片歡呼

據《CTV News》媒體報道，事發於7月31日晚間，加拿大安大略省（Ontario）巴里市（Barrie）的湖濱大道（Lakeshore Drive）正舉行一年一度的夏日節慶肯彭菲斯特（Kempenfest）開幕夜，數以千計民眾參與。當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。案發時現場有大批年輕人圍觀，他們舉起手機錄影，伴隨大笑、尖叫與歡呼聲，有人更將鏡頭湊到當事人臉前拍攝，遲遲無人上前制止。直到受害者倒地失去知覺後，才有幾名成年男子介入協助，圍觀人群隨之散去。

當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。（網上影片截圖）

當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。（網上影片截圖）

當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。（網上影片截圖）

當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。（網上影片截圖）

少女腦震盪送院 母親痛斥冷血

受害少女隨後被緊急送院，經診斷確認出現腦震盪，其牙齒、眼部與面部均受到不同程度創傷。少女母親心碎表示：「他們一直打到她失去意識，像個破布娃娃一樣倒在水泥地上，沒有一個人站出來，她們差點就殺了她，我不明白這個世界到底怎麼了。」

據少女母親表示，這場衝突疑似因投擲玻璃罐而引起，當地警方未公布調查詳情，但表達強烈譴責：「有人不斷起哄、大笑，甚至把手機湊到涉事人員面前拍攝。這令人感到極度不安。」警方強調，在危急時刻，大眾應該選擇同情與援助，而不是為了追求社交媒體的點擊率而袖手旁觀。

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。（網上影片截圖）

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。（網上影片截圖）

案發時現場有大批年輕人圍觀，他們舉起手機錄影，伴隨大笑、尖叫與歡呼聲，有人更將鏡頭湊到當事人臉前拍攝，遲遲無人上前制止。（網上影片截圖）

受害少女隨後被緊急送院，經診斷確認出現腦震盪，其牙齒、眼部與面部均受到不同程度創傷。（網上影片截圖）

受害少女隨後被緊急送院，經診斷確認出現腦震盪，其牙齒、眼部與面部均受到不同程度創傷。（網上影片截圖）

傷者恐留心理創傷 警方追緝共犯

受害少女的母親表示，只因微小的衝突就對1名16歲少女連續拳打掌摑，這樣的懲罰和事情本身毫無關聯，她指女兒除了身體受創，更因為這段施暴影片在多個社交平台上瘋傳而承受巨大心理創傷，目前極度恐懼遭到報復。

目前，當地警方已依襲擊罪名正式起訴1名15歲少女，正在追緝另一名涉案青少年。警方正調查是否有其他共犯參與，呼籲事發時在湖濱大道附近、持有閉路電視片段或行車記錄儀畫面的目擊者主動提供線索。

（綜合）

其他報道：墨爾本童黨打人 60歲亞超職員阻盜竊遭圍毆命危 12歲男被拒保釋

見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！澳洲墨爾本日前發生1宗令人髮指的童黨襲擊案，1名60歲亞洲超市男職員因試圖阻止青少年盜竊，竟慘遭5名年僅12至15歲的未成年男女圍毆，頭部遭重創送院搶救，目前生命垂危。案件日前提堂，在庭審現場，其中1名12歲疑犯的母親在庭上激動落淚，形容兒子是「成績優異的好學生」，與其他涉案同黨並不熟絡，試圖申請保釋，但法官以案情嚴重為由拒絕其保釋申請，事件引發澳洲社會對青少年犯罪的強烈關注。



1名60歲亞洲超市男職員因見義勇為，試圖阻止青少年盜竊，竟慘遭5名年僅12至15歲的未成年男女推倒及圍毆。（網上影片截圖）

涉案的5名疑犯分別為12歲、13歲及15歲的3名少年以及2名14歲少女。（網上影片截圖）

見義勇為惹殺機 亞超老翁遭童黨圍毆

綜合維多利亞州（Victoria）警方官方聲明與澳洲媒體報道，事發於8月1日下午2時許，墨爾本西區陽光區的漢普夏路（Hampshire Road），2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。

沒想到這個見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！據閉路電視片段顯示，因男職員的介入，這群年輕疑犯隨即將矛頭轉向他，雙方發生激烈肢體衝突，2名少女與另外3名趕來支援的少年同夥對老翁持續拳打腳踢長達數分鐘，過程中，老翁被狠狠推倒在地，頭部遭到重創。事後5名童黨迅速逃離現場，救護員接報趕至，將老翁緊急送往醫院搶救，情況危殆。

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