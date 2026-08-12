19歲女大生涉殺嬰！秘密分娩亂刀刺死親生女　虛弱求醫涉謀殺被捕

馬來西亞柔佛州居鑾發生母親殺嬰案。1名19歲私立大專女學生涉嫌在寓所秘密產子後，將剛出生的女嬰以多刀刺死。女生其後因產後虛弱送院，因而被揭發犯案。警方其後在女生的寓所尋獲女嬰遺體，調查後將女生拘捕及控以謀殺罪。女生日前被押往當地法庭受審，一旦罪成，最高可被判處死刑。



馬來西亞1名19歲私立大專女學生涉嫌在寓所秘密產子後，將剛出生的親生女嬰以多刀刺死。（YouTube@Astro AWANI影片截圖）

產後虛弱送院 身體狀況惹院方起疑通報

綜合馬來西亞媒體報道，案件於7月30日揭發，柔佛州居鑾警方接獲當地居醫院報案，指1名19歲的女學生因身體極度虛弱被送到急症室，經過醫護人員詳細檢查後，確認她剛剛完成分娩，但女生身旁卻未見有嬰兒。

經過醫護人員的詳細檢查後，確認女生剛剛完成分娩，身旁卻未見有嬰兒。（AI生成圖片）

警方搜查女生寓所 揭女嬰滿身刀傷死亡

院方懷疑有人在未經醫療協助下秘密產子，並刻意隱瞞嬰兒去向。為確保嬰兒安全，院方隨即向警方作出通報，要求執法部門介入調查。居鑾警區接報後立案調查，並派員前往女生的寓所進行突擊搜查。

探員在屋內發現了1具已經沒有生命跡象的初生女嬰遺體。（AI生成圖片）

探員在屋內發現了1具已經沒有生命跡象的初生女嬰遺體，初步檢驗顯示女嬰身上有多處明顯的被利刀刺傷痕跡。警方隨即封鎖現場進行搜證，並將女嬰遺體送往法醫處進行解剖，以確定真正死因，並且以涉嫌謀殺拘捕該名女學生。

女生被控謀殺還押 最高可判死刑

19歲女疑犯於8月7日早上被警方押解至居鑾裁判法院（裁判法院）提堂，控罪指她涉嫌於7月29日早上約10時，在其寓所內導致1名初生女嬰死亡。

19歲女被告涉嫌於7月29日早上約10時，在其寓所內導致1名初生女嬰死亡。（YouTube@Astro AWANI影片截圖）

被告在庭上表示明白控罪，由於謀殺案屬於高等法院的管轄範圍，裁判法院當日毋須答辯。根據馬來西亞《刑法》第302條，謀殺罪成最高可判處死刑；若獲法官行使酌情權豁免死刑，則需面臨30至40年監禁。

負責此案的主控官未有提出保釋條件，被告亦沒有聘請代表律師。法官最終宣佈將案件押後至10月8日再次提堂，以待控方提交化驗報告及相關文件，被告須繼續還押候審。

其他報道：38歲好媽媽燒烤慘遭火噬 11歲兒脫外套勇敢撲火 惜嚴重燒傷不治

澳洲悉尼發生1宗燒烤奪命意外。1名38歲母親在學校假期期間，為讓子女留下美好回憶，於家中後花園準備燒烤爐烤棉花糖。未料期間發生意外，母親瞬間被火焰吞噬，最終在送院接受手術後，因併發症不治身亡。其1對年幼子女全程目擊母親起火，11歲長子更曾勇敢脫下外套試圖為母撲火，事件令當地社會震驚與惋惜。



1名38歲母親在學校假期期間，為讓子女留下美好回憶，於家中後花園準備燒烤爐烤棉花糖。（GoFundMe）

為子女留美好回憶 烤棉花糖釀慘劇

38歲死者夏綠蒂（Charlotte Rose-Ann Hill）與丈夫麥特（Matt）育有1名11歲兒子諾亞（Noah）及一名7歲女兒比莉·羅絲（Billie-Rose）。適逢學校假期，為讓孩子們度過愉快假期，夏綠蒂在家中後院架設燒烤爐，準備與子女一同烤棉花糖，希望能為他們留下美好童年回憶。

夏綠蒂在家中後院架設燒烤爐，準備與子女一同烤棉花糖，希望能為他們留下美好童年回憶。（GoFundMe）

母突惹火上身 11歲兒急用外套撲火

夏綠蒂在準備期間發生意外，身上衣物突然起火，全身遭火焰吞噬。當時站在旁邊的2名子女親眼目睹駭人一幕，7歲女兒即時放聲大叫，向正在屋內準備上班的父親求救，11歲兒子則英勇地脫下身上外套，試圖撲滅母親身上火焰。

父親聞聲趕至後院，立即為妻子急救，隨後將她送院。夏綠蒂面部及雙手嚴重燒傷，其表妹碧安卡（Bianca Hill）陪同她登上救護車轉送至設備更完善的醫院。碧安卡事後憶述，夏綠蒂當時承受極大痛楚，但為了不讓家人擔心，她在接受緊急手術前仍強忍痛楚，甚至與家人開玩笑。

夏綠蒂當時承受極大痛楚，但為了不讓家人擔心，她在接受緊急手術前仍強忍痛楚，甚至與家人開玩笑。（GoFundMe）

情況一度好轉 突爆併發症離世

夏綠蒂在手術後情況一度穩定，意識清醒，甚至能與孩子們通話。家屬原以為她已渡過危險期，未料不久後情況急轉直下，醫護人員發現她失去意識。最終，夏綠蒂於7月10日因醫療併發症不幸離世。

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