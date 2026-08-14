男客沉迷按摩店不只想色色　想加好友約出去玩　過來人揭上癮原因

一名男子近日在Dcard發文，直呼：「為什麼按摩店那麼讓人上癮！」他表示，自己過去也曾有其他消費經驗，但通常「完事就走人」，不太會與對方產生額外互動，沒想到開始去按摩店後，卻逐漸出現想加小姐聯絡方式、聊天，甚至約出去玩的念頭，讓他自己都覺得意外。



原PO表示，自己後來發現似乎不只他如此。和店內小姐聊天時，對方透露，不少客人都會主動想加聯絡方式，甚至約小姐私下出遊，也有人願意額外給出高額小費。原PO舉例，有小姐曾遇過客人「什麼事都沒做就直接給1萬（台幣，下同，約2,500港元）」，她生病休息時，客人還會轉兩、三千元（約500至750港元），叫她買東西吃。

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更誇張的是，原PO常找的一名小姐，曾遇過一名出手相當大方的客人，前前後後給她的錢已超過50萬元（約12.5萬港元）。小姐手機壞掉、維修費2萬元（約5,000港元）由客人負擔，後來買4萬元電腦（約1萬港元），也同樣由這名客人買單。原PO聽完忍不住直呼「真的覺得大開眼界」，更認為該客人「很明顯是想追求人家」。

原PO也觀察，不少客人似乎很願意為小姐花錢，讓他不禁好奇：

到底按摩店有什麼魔力，可以一直讓人陷下去。

貼文曝光後，有網友認為，這類消費最怕的就是把金錢與情感混在一起，直言：「單身要潔身自愛，用掉的不止金錢，還有身體健康，現在無感，將來會很有感，傷財傷身何必呢？」也有人笑稱「別暈船包養，害我沒得消費」，另有過來人分享，自己曾經真的暈上一名小姐，3年間花了約20萬元（約5萬港元），直到某次意外聽見對方私下形容他「人傻錢多」，甚至連回訊息都交給AI處理，當下「心如刀絞」，從此再也沒去。

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另外也有網友從互動模式分析，認為按摩過程本來就比其他消費形式更有時間聊天，「因為按摩的時候，比較有時間聊天嘛」，長時間互動之下，自然更容易產生熟悉感或情感投射。也有人直言，不少紅牌小姐本來就很懂得和客人互動，「她們的手腕都很不錯，導致客人暈船，會想一直花錢下去」，但提醒若對方真的有好感，通常會主動給聯絡方式、私下約見面，「如果以上這兩點基本都做不到，就明顯只是愛你的錢，記得別陷太深啊」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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