台女不爽情趣按摩卻受傷　怒告按摩師性侵求償百萬台幣　法院駁回

台灣桃園有名女子為體驗情趣按摩，2025年元月26日凌晨與男按摩師相約某汽車旅館進行，按摩過程卻擦槍走火，事後女子不爽花錢開房卻釀撕裂傷向按摩師抱怨獲全額退費，還提告遭性侵向對方求償100萬元（新台幣，約25萬港元，下同），桃園地院審理認為，證據不足駁回聲請。



原告女子主張，雙方於事發當日凌晨3時49分約在桃園市某汽車旅館進行情趣按摩初體驗；女子指控，按摩師在進行過程中違反她的意願，先後以器具、性器侵入，侵害她的身體及性自主權，導致她在事後出現陰道炎及創傷後壓力症候群等症狀，因此提告要求按摩師100萬元精神損害賠償。

台灣一女子體驗情趣按摩過程與按摩師擦槍走火，事後女子不爽花錢開房卻釀撕裂傷向按摩師抱怨獲全額退費。（示意圖/Freepik）

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按摩師否認強迫，強調發生性行為是經過女子同意後才發生，原告主張的均非事實，同時質疑原告陰道發炎的傷勢根本無法證明是因為他的按摩造成受傷，請求法院駁回原告之訴。

法官檢視雙方事後以通訊軟體的對話紀錄，發現女子多次抱怨「力道太大」、「造成發炎」、「體驗不好」並要求退費；按摩師則連連道歉，表示可能力道大了些，建議女子先去就醫，醫藥費用由他處理；當女子再度抱怨「我認為我沒必要花錢讓自己下面發炎欸」、「請問你有按摩師證照嗎」、「拿玩具塞我下體力道也很大」立刻獲得全額退費。

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法官認為，從整體對話脈絡來看，女子的重點在於質疑被告的按摩專業性與技術不佳，並針對支付費用卻換來身體不適表達強烈不滿。若被告當時確實違背她的意願強行性交，原告理應直接指摘按摩師的強制行為，而非詢問其他按摩師確認這個流程是否正常。

針對原告女提出的桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心的諮商摘要報告，諮商資料，以及就醫紀錄的諮商摘要報告及就醫診斷資料，主張因此出現憂鬱及壓力症狀；法官認為女子可能來自身體不適的懊悔或後續家庭、訴訟等壓力，無法直接推論這些症狀與強制性行為有關。因此認定原告所提證據無法證明被告有違反意願的侵權行為，認為求償無理由，裁定駁回原告之訴。

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